Nạn nhân dính “bẫy” Liên Kết Việt còn e ngại ra trình báo

Thực hiện quyết định ủy thác điều tra của Bộ Công an, ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện của Liên Kết Việt, TP Vinh, Nghệ An. Văn phòng này thuộc Công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt), trụ sở tại TP Hà Nội.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an tỉnh Nghệ An), Văn phòng đại diện của Liên Kết Việt tại TP Vinh, được thành lập vào tháng 10-2014 đến tháng 4-2015 thì Văn phòng giải thể vì không phát huy được. Ngày 2-4-2015, cơ quan chức năng đã có quyết định giải thể, thu hồi con dấu của Văn phòng.

Trong danh sách Cục C46, Bộ Công an gửi Công an Nghệ An, trong số 57 người tham gia 179 mã hàng với số tiền nộp hơn 1,5 tỉ đồng tại Văn phòng đại diện của Liên Kết Việt thì có 15 người sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện một số nạn nhân vẫn chưa hợp tác với cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 19-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam đối với bảy lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty Liên kết Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà) - chủ tịch HĐQT của công ty này.