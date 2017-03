Nghi vấn thiếu tá công an bóp cổ ông lão 83 tuổi

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Chác (83 tuổi, khu 8, thị trấn Thanh Thủy (Phú Thọ) nêu rõ, gia đình ông có tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm là ông Đoàn Quốc Chính (SN 1971) đang công tác tại công an phường Nông Trang (TP Việt Trì) với cấp hàm Thiếu tá. Ông Chính khi xây dựng tường bao đã xảy ra xô xát với ông Chác. Cụ thể ông Chính đã bóp cổ ông Chác.



Trao đổi với PV Kiến Thức tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy, nơi ông đang nằm điều trị, ông Chác tỏ ra rất bức xúc với hành vi dùng tay bóp cổ một ông lão ốm yếu như mình.

“Sáng ngày 15/6, ông Đoàn Quốc Chính là cán bộ công an được ngày nghỉ về nhà và cho thợ đến xây tường bao tại ranh giới giữa 2 nhà. Khu đất này vẫn chưa rõ ràng về ranh giới nên tôi ra ngăn cản, yêu cầu thợ dừng tay và thông báo cho ông Chính. Khi gặp ông Chính, tôi có phân bua về việc thống nhất ranh giới giữa 2 nhà. Nói chuyện được một vài câu thì bất ngờ ông Chính lao tới túm bóp cổ tôi, khi đó tôi vẫn đứng bên phần đất nhà mình. Lúc đó có mấy anh thợ xây nhưng mọi người chỉ đứng nhìn chứ không ai lao vào can thiệp. Một lúc thì Chính buông tôi ra. Tôi cảm thấy rất khó thở….”, ông Chác cho biết.

Ông Nguyễn Đình Trác tả lại bị thiếu tá công an bóp cổ.

Ngay sau khi bị ông Chính hành hung, ông Chác lao ra đường hô hoán và chạy sang nhà ông Sự là trưởng công an thị trấn Thanh Thủy gần đó để kêu cứu. Sự việc trên xảy ra trong thời điểm ông Chác ở nhà một mình, không có người chứng kiến.

Sau khi xảy ra sự việc, công an thị trấn đã cử 2 công an viên xuống hiện trường và đưa ông Chác đến trạm xá thị trấn để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ khẳng định trên cơ thể ông Chác không có dấu hiệu của việc hành hung và cho ông này về.

Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm sau, ông Chác bắt đầu có những biểu hiện như tức ngực, nghẹn cổ, khó thở nên đã đến bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy để khám. Theo ông Trần Văn Thức - GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy, ông Chác nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp tâm thu là 170 mmgh, vùng cổ có một vết bầm tím nhỏ nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Trưởng công an thị trấn Thanh Thủy, Chu Văn Sự cho biết, ngay khi nhận đơn của ông Chác, công an thị trấn đã tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

“Bản thân ông Chác luôn khẳng định những gì mình trình bày trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật. Về phía ông Chính, công an đã mời ông này từ TP. Việt Trì về làm việc. Tại cơ quan công an, ông Chính khai không hề có chuyện ông hành hung ông Chác. Ông Chính còn khẳng định khi thấy ông Chác “đôi co” với một số người thợ mà mình thuê để làm công thì ông Chính có chạy ra mời ông Chác vào nhà để nói chuyện nhưng ông Chác không chịu. Ông Chính tiếp tục cho thợ làm thì ông Chác lao vào để ngăn cản, ông Chính có đẩy ông Chác ra chứ không hề bóp cổ như lời ông Chác tố cáo. Một số người làm công cho anh Chính hôm đó khi được công an hỏi thì đều nói, do mải làm nên không để ý?.

Nói về việc ông Chính phủ nhận, ông Chác bức xúc: “Tôi không nghĩ ông ta lại là con người đổi trắng thay đen như thế, trước đây khi ông Lộ (bố ông Chính) còn sống, 2 gia đình ăn ở với nhau có đến nỗi nào đâu, vậy mà sau khi ông ấy mất, đám con chia đất rồi cứ lấn chiếm sang nhà người khác. Tôi già cả, thân cô thế cô, nhà có 3 cô con gái thì làm sao mà chống lại được họ, đành ngậm ngùi để họ chiếm đất. Họ ngang nhiên xây dựng tường, lấn vào đất nhà tôi đến mấy mét thì tôi phải ngăn cản chứ. Ông ta bóp cổ tôi một lúc tôi mới giãy ra được. Trong khi bóp cổ tôi, ông ấy còn nghiến răng “cho mày chết, cho mày chết này”. Đám thợ thuyền thấy vậy nhưng cũng không ai can ngăn vì họ sợ ảnh hưởng đến miếng cơm, manh áo của họ”.

Trưởng CA Thị trấn Thanh Thủy, Chu Văn Sự. Dù sự việc trên là không lớn nhưng việc một ông lão 83 tuổi tố thiếu tá công an hành hung khiến dư luận xôn xao bàn tán. Nhiều người dân chưa rõ thực hư sự việc trên ra sao nhưng với những thông tin họ tiếp nhận, họ bức xúc với việc một thiếu tá công an lại lại có hành xử như thế với một cụ ông đã ngoài 80 (nếu là thật). Nhiều người nghi ngờ chuyện này sẽ sớm bị lấp liếm.



Trao đổi về vụ việc này, Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, đối với vụ việc trên các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc giúp ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như giải đáp thắc mắc của người dân, nhất là một trong hai người lại là công an đang tại vị. Luật sư Tú cũng cho biết, vụ việc không để lại hậu quả nghiêm trọng và thương tật chưa xác định nên cũng khó xử lý. Tuy nhiên nếu có đủ bằng chứng có thể xem xét xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được làm rõ…