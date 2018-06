Người dân kể lại tiếng nổ lớn tại Công an phường 12, Tân Bình

Nhớ lại thời điểm nghe thấy tiếng nổ lớn, chị T. (một người dân sống gần Công an phường 12, quận Tân Bình) không khỏi hốt hoảng. Chỗ làm của chị cách hiện trường 200 m, lại đứng trong phòng kín chị vẫn nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc.



Hiện trường vụ nổ bị căng bạt để cơ quan chức năng khám nghiệm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Nó nổ lớn lắm. Có hai tiếng nổ. Nghe tiếng thứ nhất chúng tôi chạy ra, tầm một phút thì nghe tiếp tiếng thứ hai. Mọi người nói chuyện, không biết nổ cái gì mà một chiếc xe nát bét. Bên kia đường một cái xe tay ga vứt đó, sau người ta bảo chủ xe đi qua, giật mình sợ quá đi không nổi, quăng xe chạy luôn. Chị cùng làm ôm tôi chặt cứng, bảo chị run quá trời” - chị T. kể chuyện.

Nhiều người dân ở đây cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ lớn. “Tôi đang ở trong nhà nghe tiếng nổ lớn lắm, như nổ bom. Mọi người chạy ù ra. Không biết chuyện gì xảy ra”.

Hiện trường vụ nổ bị căng bạt để cơ quan chức năng khám nghiệm. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: “Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ, điều tra nguyên nhân. Công an chưa thể xác định được nổ bom hay nổ xăng; tự nổ hay do tác động từ bên ngoài...".



Hiện trường vụ nổ.



Theo quan sát của chúng tôi, vụ nổ làm nhiều mảnh kính vỡ, văng tung tóe khắp nơi. Đến chiều tối 20-6, lực lượng chức năng vẫn liên tục túc trực bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Như chúng tôi đã thông tin, gần 14 giờ 30 ngày 20-6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.