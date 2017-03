Người Việt có tên trong hồ sơ Panama lên tiếng

Trong danh sách trên có nhiều cái tên khá quen thuộc trong giới doanh nhân. Một số cá nhân có tên trong danh sách trên cho rằng với nhiều người trong nước thì sự kiện này có thể gây sốc nhưng với họ đó là điều “hoàn toàn bình thường”.

“Tôi không có gì băn khoăn”

Bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Ngân hàng ANZ Việt Nam, bày tỏ như trên.

Theo bà Thủy, thông tin có tên trong hồ sơ Panama với nhiều người Việt có thể là mới nhưng ở nước ngoài thì chuyện này là rất bình thường và bà không có gì phải băn khoăn khi thông tin này được đưa ra.

“Khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu” - bà Thủy cho biết.

Bởi lẽ theo bà Thủy, bà từng là CEO của Ngân hàng ANZ Việt Nam và cũng là lãnh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này. Việc sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội. Bởi nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập công ty nữa.

“Không ngạc nhiên”

Cùng ngày, lãnh đạo Công ty Cổ phần Sovico cũng đã giải thích về việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT công ty, có tên trong hồ sơ Panama.

Theo đó, năm 2005, Sovico là công ty quốc tế, có chủ trương đầu tư về Việt Nam. Sovico Corporation Ltd đã thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các công ty thuộc Tập đoàn Lai Sun (Hong Kong) để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty thuộc Tập đoàn Lai Sun là Furama và Best City Finance, chiếm 75% vốn tại Công ty liên doanh khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort).

Đây là các thủ tục thông qua đấu thầu quốc tế, kế thừa pháp nhân ở nước ngoài, công khai, minh bạch và phù hợp với luật pháp nước sở tại.

Công ty Furama đã có từ năm 1992, do Lai Sun (Hong Kong) thành lập. Việc các tập đoàn thành lập các công ty ở nước ngoài để đầu tư là hình thức phổ biến trên thế giới.





Có nhiều người Việt có tên trong hồ sơ Panama trên website của Hiệp hội Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ). Ảnh chụp màn hình

“Việc chúng tôi mua lại các công ty này vào năm 2005 cũng là bình thường. Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do Công ty Furama vốn đã nằm trong danh sách công ty do Mossad tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường. Cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty chúng tôi như bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Sovico, chồng bà Thảo) thì cũng xuất hiện theo” - lãnh đạo công ty cho hay.

Công ty này cũng cho rằng không ngạc nhiên khi bên cạnh Furama Resort còn có địa chỉ một số khách sạn nước ngoài khác tại Việt Nam cũng như tên một số cá nhân khác. Bởi các nhà đầu tư nước ngoài có những mô hình đầu tư và cử người lãnh đạo tương đối giống nhau.

Ngoài ra, do Sovico đã mua lại Furama Resort nên không chỉ có bà Thảo, ông Hùng mà ông Nguyễn Cảnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Sovico Corporation đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ariyana (chủ đầu tư dự án Furama Villas), cũng có tên trong hồ sơ Panama.

“Không liên quan đến trốn thuế, rửa tiền”

Về việc trong hồ sơ Panama có tên ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), phía công ty cũng đã phát đi thông cáo báo chí.

Theo đó, công ty này khẳng định việc một công ty đầu tư ra nước ngoài khi đã được cơ quan quản lý cấp phép là hoàn toàn bình thường, minh bạch và tuân theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các hành vi trốn thuế, rửa tiền hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

Cũng theo thông cáo báo chí, SSI cho biết việc xuất hiện trong danh sách hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty và các đại diện pháp lý đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Thông cáo cho biết thêm, SSI và Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng hiện là hai thành viên góp vốn của Quỹ đầu tư thành viên SSI do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

SSIAM thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam cũng như tại nước sở tại - nơi SSIAM thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. “Hiện tại cũng chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm hành động mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Rất nhiều quỹ đầu tư, cả ở Việt Nam và thế giới sử dụng các công ty ở nước ngoài làm pháp nhân cho các hoạt động kinh doanh của mình” - thông cáo cho biết.