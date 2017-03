Nguy cơ nhiễm cúm A/H7N9 từ Trung Quốc

Đề xuất lập đội lưu động tiêm ngừa vaccine sởi Liên quan đến bệnh sởi, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết dịch xảy ra theo chu kỳ 3-5 năm. Các trường hợp mắc sởi là do chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine sởi theo quy định. Hiệu lực bảo vệ của vaccine khi tiêm mũi thứ nhất đối với trẻ chín tháng tuổi đạt 85%, tiêm mũi hai đạt 95%. Do đó có một số trẻ mặc dù đã tiêm vaccine nhưng chưa được bảo vệ. Theo ông Phu, từ tháng 2 đến tháng 4-2014, 63 tỉnh, TP sẽ triển khai tiêm vaccine sởi. Mục tiêu đạt trên 95% cho trẻ từ chín tháng đến hai tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vaccine sởi theo lịch tiêm chủng và các đối tượng nguy cơ cao trong ổ dịch sởi. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng tỉ lệ tiêm vaccine sởi tối thiểu phải 80%. Tuy nhiên, do trẻ tiêm vaccine sởi thấp hơn tỉ lệ nói trên nên đã xảy ra dịch sởi. “Nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng miền núi không tiếp cận được chương trình tiêm ngừa bệnh sởi. Do vậy các địa phương nên thành lập đội tiêm phòng lưu động, thực hiện phương châm “gõ từng nhà, rà từng danh sách” đến vùng sâu, vùng miền núi để tiêm ngừa vaccine sởi cho trẻ em” - bà Tiến nói. ________________________________________ Báo cáo của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT cho biết diễn biến dịch cúm gia cầm trên thế giới tiếp tục phức tạp với nhiều chủng cúm A khác nhau được ghi nhận như: H5N1, H7N9, H5N2, H5N8, H10N8… Trong đó diễn biến phức tạp nhất là dịch cúm A/H7N9 tại Trung Quốc với đợt bùng phát dịch thứ hai từ đầu năm 2014 đến 20-2, có 208 trường hợp mắc mới, 20 ca tử vong. Tuyên truyền cho dễ nhớ, dễ hiểu Dịch rất dễ xảy ra ở những chỗ mà người dân do bận bịu làm ăn, không có điều kiện thời gian biết thông tin nhiều, vì vậy cần phải tuyên truyền sao cho dễ nhớ, dễ hiểu. Chúng ta không nên tổ chức quá nhiều đoàn kiểm tra xuống địa phương mà quan trọng là ý thức, trách nhiệm lãnh đạo địa phương phải chủ động. Những gì đã rõ chuyên môn rồi thì chỉ đạo gọn và thực hiện ngay. Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM