Nhà của ông Vũ 'nhôm' ở Đà Nẵng giờ ra sao?

Sáng 3-1, có mặt tại nhà ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tại số nhà 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng), PV thấy một xe cẩu tải nhỏ chạy vào nhà chở theo một vài chậu cây kiểng.



Tại đây, một tốp công nhân cẩu các chậu cây kiểng đưa vào hiên nhà. Sau đó là các công đoạn đưa cây vào chậu, cắt tỉa, trang trí…

Những công nhân này cho hay được người trong nhà 82 Trần Quốc Toản thuê chở cây kiểng đến trang trí. Mọi thông tin thêm về việc này họ từ chối trả lời.

Cùng với đó, những hàng xóm nhà ông Vũ “nhôm” trên đường Trần Quốc Toản khi được hỏi về hoạt động trong căn nhà ông Vũ đều từ chối trả lời.

Một tốp công nhân đưa cây kiểng vào nhà ông Vũ “nhôm” trang trí. Ảnh: Tấn Việt



Những người này cho rằng vẫn thấy một số người nhà, người làm trong nhà ông Vũ “nhôm” ra vào những ngày qua. Còn lại không khí khá yên ắng vì từ trước đến nay căn nhà vẫn kín cửa cao tường như vậy. Buổi tối, đèn điện trong nhà vẫn được bật sáng như mọi ngày.



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ với tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS.

Ông Vũ “nhôm” cũng đang bị truy nã sau khi xác định ông không có mặt tại nơi cư trú ở Đà Nẵng.

Trong khi đó, cơ quan nhập cư và hải quan (ICA) của Singapore ngày 2-1 đã chính thức xác nhận đang tạm giữ ông Phan Van Anh Vu với cáo buộc vi phạm Đạo luật Nhập cư của nước này, thông cáo trên cổng thông tin của ICA cho biết.

Tờ Straits Times của Singapore sử dụng hình ảnh được cho là ông Phan Van Anh Vu trên bản tin. (Ảnh chụp màn hình)



Trước đó tờ Straits Times (Singapore) chiều 2-1 có đăng bài viết với tiêu đề "ICA tạm giữ đại gia bất động sản Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật nhập cư". Trên giao diện của bản tin này sử dụng hình ảnh với chú thích là ông Phan Van Anh Vu.