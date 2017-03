Nhà xe tăng giá, nhồi nhét khách

“Chờ mệt quá, có xe là mừng rồi” Chiều tối 27-4, anh Bảo C. đi tuyến TP.HCM của chiếc xe giường nằm biển số 77B-00… của hãng xe T. cho biết đã ra Bến xe Miền Đông từ lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Lúc này các hãng xe thông báo lộ trình về Quy Nhơn đã bán hết vé, phải đợi nhà xe sắp xếp. Kiên nhẫn ngồi chờ đến chiều thì anh mua được vé và khoảng 17 giờ 30 chiếc xe xuất bến. Mặc dù chiếc xe giường nằm có sức chở chỉ 45 khách nhưng nhà xe chở đến khoảng 70 người. Thế là lối đi cho hành khách chật kín người, người ngồi thì co cụm, người nằm thì không duỗi thẳng chân được (ảnh). Đã vậy, anh C. cho biết ngày thường giá vé từ TP.HCM đi Quy Nhơn chỉ khoảng 280.000 đồng nhưng hôm nay hành khách phải trả 600.000 đồng cho giường nằm và 500.000 đồng cho ghế ngồi. Trên lộ trình đi, anh C. thông tin chiếc xe vẫn lọt qua nhiều trạm CSGT một cách bình thản. Mặc dù khá bức xúc nhưng khi chúng tôi đề nghị sẽ hỗ trợ, thông báo cho cơ quan chức năng dừng xe kiểm tra thì anh C. và một số người e ngại sẽ làm trễ nải hành trình. “Chúng tôi chờ đợi mệt mỏi quá, chỉ mong leo lên xe về tới nhà là mừng rồi” - anh C. thở dài. HOÀNG LAN