Nhiều cơ quan, đơn vị chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM

Chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, thành công, vững tay bút để mãi luôn là hơi thở của ngành tư pháp”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, khi đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bà Cát Thị Kim Xuân, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, thay mặt lãnh đạo báo gửi lời cảm ơn Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp. Đồng thời cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ của Cục trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cùng ngày, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM như Cục Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, Chi cục Hải quan công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban Thường vụ Thành đoàn, Sở GTVT TP.HCM, đại diện Cục An ninh Văn hóa Thông tin truyền thông, Đảng ủy - Ban giám đốc BV 115, Tổng cục Dạy nghề...



Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao giải cho các tác phẩm đạt giải nhì nhóm 2. Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải nhì với tác phẩm “Công nhận liệt sĩ cho Thiếu úy Lữ Anh Dồi”. Ảnh: TTXVN

• Ngày 21-6, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 35 năm 2017. Năm nay báo Pháp Luật TP.HCM đã giành được bốn giải thưởng.

Cụ thể: Giải nhì nhóm 2 (bình luận, chuyên luận, xã luận) thuộc về tác phẩm “Công nhận liệt sĩ cho Thiếu úy Lữ Anh Dồi” của nhóm tác giả Trần Vũ, Nghĩa Nhân, Thanh Tùng, Gia Tuệ; giải ba nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) với tác phẩm “Tuổi 19 và quyết định hiến tạng mẹ cứu 4 người” của tác giả Hà Phượng; một giải khuyến khích nhóm 3 (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí) với loạt hai bài “Phận đời bên gánh hàng rong” của tác giả Thanh Tuyền; giải ba nhóm 5 cho công trình tập thể “Chương trình truyền hình “Người Sài Gòn tử tế””.