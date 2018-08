Một số cục nghiệp vụ, chức năng của Bộ Công an hiện nay gồm:



Văn phòng Bộ Công an; Cục Truyền thông CAND (sáp nhập báo CAND, truyền hình CAND, điện ảnh CAND,…). Cục An ninh mạng (sáp nhập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục An ninh mạng).

Cục An ninh điều tra; Văn phòng Cơ quan CSĐT; Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (sáp nhập Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu). Cục CSĐT tội phạm về ma túy do Thiếu tướng Phạm Văn Các làm cục trưởng.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát quản lý giam giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Cục An ninh chính trị nội bộ (sáp nhập Cục An ninh chính trị nội bộ và Cục An ninh thông tin tuyên truyền).

Ngoài ra, Bộ Công an còn có các đơn vị cấp cục khác như Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Cục Khoa học chiến lược và lịch sử công an, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác đảng, chính trị trong CAND; Cục Kế hoạch tài chính; Thanh tra Bộ Công an; Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; Bộ tư lệnh cảnh vệ; Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động.

Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế; Cục Hậu cần và một số cục có chức năng hậu cần trong lực lượng CAND; một số đơn vị nghiệp vụ của các lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát; các học viện, trường CAND, bệnh viện và các tổ chức khác được quy định cụ thể tại Nghị định 01/2018.