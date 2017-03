Nữ bí thư Tỉnh ủy 45 tuổi tái đắc cử

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: CTV

Chiều 22-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã bế mạc và thông qua nghị quyết đại hội. Theo đó, đại hội đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy, các phó bí thư gồm ông Vương Bình Thạnh (Chủ tịch UBND tỉnh), Võ Anh Kiệt (Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán Thới Sơn, Tịnh Biên, An Giang; trình độ chuyên môn là cử nhân sư phạm. Trước đây, bà Xuân từng giữ các chức vụ bí thư Thị ủy Tân Châu, phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phó bí thư Thường trực tỉnh An Giang. Bà hiện là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đầu tháng 10-2015, Bộ Chính trị điều động ông Phan Văn Sáu (sinh năm 1959), Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy An Giang về nhận nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương. Đồng thời, bà Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định đảm nhận Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.