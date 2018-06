Phải hoàn thiện luật để thúc đẩy phát triển

Nhiều dự án luật còn rất xa cuộc sống

Đại biểu NGỌ DUY HIỂU Đại biểu Mặc dù nhiệm kỳ mới Đảng đã quyết liệt chỉ đạo việc thể chế hóa đường lối, chủ trương nghị quyết của Đảng thành pháp luật; Quốc hội có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng pháp luật và Chính phủ tập trung chỉ đạo cải cách thể chế nhưng việc cải thiện tình hình này chưa nhiều, chưa đáp ứng mong đợi của nhân dân và doanh nghiệp về phát triển trong yêu cầu mới.

Chất lượng của nhiều dự án luật còn rất xa cuộc sống. Có người đã nói quy định pháp luật thì trên trời, còn cuộc đời thì ở dưới đất. Đây là vấn đề tôi cho rằng chúng ta phải hết sức quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới để các bộ, ngành cần phải tập trung hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Đại biểu NGỌ DUY HIỂU, TP Hà Nội Quá tải và có những dự án luật thiếu chất lượng

Đại biểu TRIỆU THỊ THU PHƯƠNG Đại biểu Việc lập chương trình xây dựng pháp luật có sự quá tải. Ví dụ như theo dự kiến thì tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến sáu dự án luật khác.

Các dự án luật do các cơ quan, tổ chức trình là quá lớn so với khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian, còn một số dự án được đưa vào chương trình nhưng chưa xem xét một cách toàn diện. Việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh chưa sát thực tế, chưa dự báo đầy đủ yêu cầu của thực tiễn nên tính khả thi chưa cao, do đó nhiều dự án luật đưa vào rồi lại rút ra khỏi chương trình. Ví dụ, năm 2017 bổ sung sáu dự án luật, lùi thời gian trình năm dự án, rút khỏi chương trình ba dự án; hai dự án luật được thông qua theo quy trình ba kỳ họp. Năm 2018, Chính phủ đề nghị điều chỉnh thời gian trình ba dự án và bổ sung 10 dự án. Để việc thẩm tra, thảo luận của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội có hiệu quả, có chất lượng, việc gửi hồ sơ các dự án luật phải được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo thời gian cho các đại biểu nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trình hồ sơ, tài liệu còn chậm, nội dung còn sơ sài, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thủ tục và tiến độ. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội trong một số trường hợp cũng chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vẫn còn tình trạng nể nang, nhất là trong việc chậm gửi hồ sơ. Đại biểu TRIỆU THỊ THU PHƯƠNG, Bắc Kạn Nâng cao trách nhiệm cơ quan soạn thảo

Đại biểu TRƯƠNG MINH HOÀNG Đại biểu Những dự án luật bị đưa ra khỏi chương trình, lùi thời gian sang các kỳ họp sau là việc thể hiện quyết tâm cao về tính nghiêm túc trong thẩm tra, thẩm định của các cơ quan có chức năng được phân công. Chính việc làm cương quyết này cũng là nhắc nhở và đốc thúc thêm các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo.

Tôi cho rằng phải đánh giá cho công bằng hơn về vấn đề này. Thực tế, chúng tôi có dự một vài phiên họp thường kỳ của Chính phủ và chứng kiến việc những cơ quan bị các cơ quan thẩm tra, cơ quan thẩm định và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trả hoặc lùi thời gian, buộc người đứng đầu của cơ quan được phân công soạn thảo phải giải trình, làm rõ nguyên nhân và phải nhận trách nhiệm về mình trước phiên họp của Chính phủ. Tôi cho đây là việc làm thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị và quan tâm của Chính phủ. Các cơ quan của Quốc hội được phân công thẩm tra các dự án luật cũng cương quyết chuyển lại và phối hợp ngay từ đầu. Chính vì vậy chất lượng trong các luật đã trình bày, đã được Quốc hội cho ý kiến đã được nâng cao. Những điều này cần phải phát huy và có như vậy mới có khả năng những dự án luật được thực hiện trong thời gian sắp tới đạt được chất lượng nhiều hơn. Đại biểu TRƯƠNG MINH HOÀNG, Cà Mau