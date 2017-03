Phải là người Đà Nẵng chân chất

Nhiều vấn đề nóng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, đập bỏ chợ truyền thống xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại đã được đặt ra.



Giữ chợ truyền thống

Mở đầu buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, đại diện Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ TP Đà Nẵng, đề nghị chính quyền giúp tiểu thương kiểm tra thực phẩm bẩn, tránh các thông tin thất thiệt gây tổn hại cho việc kinh doanh.



Các tiểu thương chợ Cồn thì băn khoăn trước việc sắp tới chợ Cồn sẽ xã hội hóa. “Chúng tôi đồng thuận trong việc xây dựng lại cho khang trang mua sắm. Nhưng cũng cần giữ lại những ngôi chợ truyền thống giữa lòng TP. Có làm thì chợ nên xây dựng thấp tầng để kinh doanh hiệu quả hơn” - nữ tiểu thương này đề đạt.





Tiểu thương Đà Nẵng đề đạt ý kiến tại buổi đối thoại với Chủ tịch TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Cùng quan điểm, tiểu thương Phan Thị Mỹ Ánh (chợ Hàn) nói đại diện 750 tiểu thương tại chợ có đề nghị nếu nâng cấp chợ bà con cam kết chung tay đóng góp kinh phí cùng TP để làm. “Đề nghị giữ vững chợ truyền thống để bà con yên tâm buôn bán, nếu sang thành trung tâm thương mại sẽ kinh doanh không hiệu quả” - bà Ánh nói.

Chị Nguyễn Thị Phương Liên, chợ đầu mối Hòa Cường, cho biết hiện số lượng rau củ quả nhập về chợ mỗi ngày có 20%-22% là từ Trung Quốc, Thái Lan. “Tuy nhiên rất khó để xác định được nguồn gốc xuất xứ vì chủ yếu do tiểu thương tự khai thác hàng từ thương lái. Vì vậy đề nghị TP cần kiểm soát nguồn gốc chính từ các thương lái vận chuyển về chợ để có sự tin tưởng sử dụng” - chị Liên cho hay.

Chị Liên đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra để bảo đảm tính mạng, tài sản của các nữ tiểu thương vào thời điểm 1-2 giờ sáng. Đây là thời gian các nữ tiểu thương trên đường đến chợ.

Đừng để du khách sợ

Trước các ý kiến của nữ tiểu thương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay TP có định hướng xây dựng một quảng trường trung tâm từ nhà hát Trưng Vương kéo thẳng xuống sông Hàn.

“Đây sẽ làm một không gian văn hóa rất quan trọng. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì cũng phải giữ lại nét chợ truyền thống. Sở Xây dựng với các chuyên gia tư vấn quốc tế đang tính toán việc này. Việc làm quảng trường còn lâu, nên chị em cứ cố gắng giữ cho được hình ảnh tiểu thương Đà Nẵng. Phải để khách có lòng tin chứ đừng để họ lo đối phó với sự không trung thực trong các mặt hàng mà họ mua” - ông Thơ nói.

Cũng theo ông Thơ, chợ đầu mối Hòa Cường hiện cung cấp hàng rau củ quả, thực phẩm cho cả TP. Nhưng hàng nhập vào chiếm tới 80%-90%, vì vậy cần kiểm soát nguồn gốc. “Tuy nhiên vấn đề kiểm soát nguồn gốc thực phẩm nếu chỉ mỗi các cơ quan chức năng làm thì hơi khó, không làm được. Do đó rất cần sự tự giác và lương tâm của các tiểu thương để thực phẩm sạch được đến bàn ăn người dân” - ông Thơ nói.



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kêu gọi các tiểu thương hãy là một "sứ giả" du lịch của TP. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch TP Đà Nẵng cho rằng nếu tiểu thương buôn bán không có cái tâm, ham rẻ và bỏ qua vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ thì chính người dân sẽ bỏ chợ truyền thống để chọn siêu thị, trung tâm thương mại.

Về vấn đề an ninh, ông Thơ cho hay chợ luôn luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh, trộm cắp, bảo kê, giới giang hồ tụ tập kéo về làm ăn. “Cái này cũng cần có sự hợp tác của anh chị tiểu thương để cùng lực lượng công an đấu tranh mạnh mẽ đối với các loại tội phạm này. Đừng để vào chợ mà nơm nớp lo sợ vì trộm cắp” - ông Thơ phân tích.

Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng thông tin, ông đã có chỉ thị cho lực lượng công an tăng cường tuần tra bảo vệ tính mạng, tài sản của chị em tiểu thương đi sớm về khuya.

Phải là người Đà Nẵng chân chất

Ông Thơ cho hay TP đang có chủ trương xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước. “Tương lai dân số lên 2-3 triệu thì cần phải có nhiều chợ đầu mối chứ một chợ sẽ không đủ. Chợ đầu mối Hòa Cường cũng chật hẹp rồi. Tuy nhiên dù có làm gì đi nữa thì TP cũng phải đảm bảo đời sống cho chị em. Việc này không nên lo ngại” - ông Thơ nhấn mạnh.

Bộc bạch với các nữ tiểu thương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận Đà Nẵng phát triển được đến bây giờ không phải do cơ sở vật chất, cầu đường nhiều mà người ta quý sự thân thiện, cởi mở.

“Con người Đà Nẵng nó chân chất và khác các nơi. Đó là sự chân thành chân chất, giọng nói có thể cộc lốc nhưng bên trong ứng xử rất chân thành. Vì vậy, chúng ta không ít lần nghe du khách nhận xét về Đà Nẵng mà không khỏi tự hào” - ông Thơ chia sẻ.

Ông Thơ cho rằng nhiều du khách khi đến Đà Nẵng không khỏi ngạc nhiên vì giá cả và phong cách phục vụ. Tuy nhiên, cạnh đó vẫn còn đâu đó hiện tượng chặt chém, móc túi khách không được lương thiện. Điều này cần phải loại bỏ và không được phép xảy ra.

“Các chị em tiểu thương của chúng ta hãy yêu lấy TP, mình góp phần làm cho du khách ngưỡng mộ, mến yêu TP đó mới là quan trọng. Một trong những cái chúng tôi muốn gửi gắm đến chị em tiểu thương, những người tham gia buôn bán thương mại từ các góc khuất ngõ hẻm đến các trung tâm thương mại là mỗi chị em hãy là một "sứ giả" du lịch của TP” - ông Thơ kêu gọi.