Phạt tiền tài xế Sở Giao thông Nghệ An bị tố 'làm luật'

Chiều 25-12, Thiếu tá Đặng Quyết Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 13 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Viết Hoàng (lái xe thuộc Sở GTVT Nghệ An) vì điều khiển xe công biển xanh có nồng độ cồn đo được vượt mức cho phép. Tài xế Hoàng cũng bị tước giấy phép lái xe hai tháng.

Hiện tài xế Hoàng đang bị Sở GTVT tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ công tác và đang bị cơ quan Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ việc bị tài xế xe tải phản ánh Hoàng điều khiển xe biển xanh đi "làm luật".





Công an đang triều tra làm rõ có hay không tài xế Hoàng điều khiển xe công 37A-9569 đi "làm luật" tài xế xe tải.

Như PLO đã đưa tin, chiều 19-12, Công an huyện Nghi Xuân nhận được phản ánh: Có một chiếc xe công biển xanh 37A-9569 chạy trên địa bàn huyện Nghi Xuân, có bật còi hụ chặn xe tải để kiểm tra giấy tờ và "làm luật" tài xế.

Ngay lúc đó, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân ra đoạn đường qua xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) để xác minh sự việc. Lúc này, tài xế Hoàng lái xe bỏ chạy trốn. CSGT Công an huyện Nghi Xuân chốt chặn các vị trí tuyến đường về TP Vinh (Nghệ An). Khi tài xế Hoàng điều khiển xe trên về đến khu vực cầu Bến Thủy 1 thì bị CSGT Công an huyện Nghi Xuân cùng lực lượng công an yêu cầu điều khiển chiếc xe công trên quay lại Công an huyện Nghi Xuân để làm rõ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện trong hơi thở của ông Hoàng có nồng độ cồn vượt mức cho phép (0,7 miligam/lít khí thở).

Khám trên xe công, công an phát hiện thu giữ một số tờ tiền 100.000 đồng, 50. 000 đồng rơi vương vãi trong xe.

Do có dấu hiệu hành vi cưỡng đoạt tài sản nên Đội CSGT đã chuyển giao ông Hoàng và số tiền thu gữ trên xe sang cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.



Tiền rơi vãi trong xe công biển xanh do tài xế Hoàng điều khiển.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, cho biết thêm: "Sáng 19-12, lái xe BKS 37A-9569 có việc đi công tác đã tiến hành bàn giao chiếc xe cho ông Hoàng điều khiển phục vụ công tác của cơ quan khi có lệnh điều xe đi công tác. Tuy nhiên, chiều 19-12, ông Hoàng tự ý lấy phương tiện của cơ quan phục vụ mục đích cá nhân. Trong quá trình điều khiển phương tiện, ông Hoàng đã có biểu hiện sử dụng rượu...".