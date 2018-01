Phó giám đốc CATP: Có CSGT sai quy trình dù đã cam kết

Ngày 25-1, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) và có phát biểu chỉ đạo.



Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Trần Đức Tài trao bằng khen của Công an TP cho các CSGT có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: L.THOA

Đại tá Trần Đức Tài nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng phải đặt lên hàng đầu. Phải xây dựng lực lượng CSGT từng bước tỏa sáng bởi ý chí, tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân; ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn để người dân đồng tình và chia sẻ với lực lượng.

“Vừa rồi anh em làm rất cực, nếu ai đến vòng xoay Mỹ Thủy, đứng đó nửa tiếng đồng hồ thì sẽ thấy lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong làm như thế nào” - nói đến đây, Phó Giám đốc Công an TP nghẹn ngào đến 10 giây.

Tiếp lời, ông cho rằng những tình cảm, hình ảnh đó nếu đưa đến với người dân sẽ được chia sẻ, ủng hộ nhiều. Nhưng ngược lại những hình ảnh không tốt cũng sẽ gây bức xúc cho người dân vì họ sẽ bị tổn thương. “Vì khi đó người dân đang yêu quý mình, càng yêu quý bao nhiêu thì nếu chúng ta làm trái đi, không vì nhân dân phục vụ mà vì lợi ích cá nhân để làm khác đi, sẽ làm nhân dân tổn thương” - Đại tá Tài xúc động chia sẻ.

Ông đề nghị năm nay sẽ là năm tổ chức của lực lượng CSGT. Phòng CSGT phải quan tâm thật nhiều về giáo dục chính trị của lực lượng CSGT để ngày một tỏa sáng thực sự, gần dân hơn, phục vụ người dân nhiều hơn.

Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh: “Hai tháng vừa rồi đã có chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng tuần tra kiểm soát nhưng tổ công tác của Công an TP vẫn phát hiện các đồng chí sai quy định. Như vậy các đồng chí phải tự nhìn lại mình. Thật sự đã triển khai từng cán bộ, chiến sĩ viết cam kết nhưng vẫn có những đồng chí sai phạm quy trình công tác, cấp quận/huyện có, cấp phòng có”.

“Phải chăng đâu đó vẫn còn những đồng chí xem thường màu áo vinh dự này và vẫn tiếp tục sai phạm” - Đại tá Tài tiếp.

Theo đó, Đại tá Trần Đức Tài đề nghị thủ trưởng các đơn vị cấp cơ sở phải kiểm soát lực lượng. “Chúng ta gần với nhau, cùng chung tổ công tác, cùng ăn. cùng ở cùng làm, sinh hoạt thì tại sao không phát hiện ra, không giúp đồng đội mình. Nếu giúp không được mà do bản thân đồng chí ấy thì khi phát hiện phải kiên quyết xử lý ” - ông đặt vấn đề.

Đại tá cũng khẳng định quan điểm của giám đốc Công an TP và Bộ Công an là những CSGT sai phạm về tư tưởng chính trị , đạo đức thì kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm. Làm sao để vấn đề này thôi thúc hằng ngày, hằng giờ; chứ không làm theo phong trào, theo văn bản chỉ đạo. Mà đó là trách nhiệm từng người, từng đảng viên, chiến sĩ công an.