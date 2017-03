Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 'phản pháo' tướng Phan Anh Minh

Chiều 10-3, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM, cho biết liên quan đến ý kiến mà Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng đến 50% vụ án buôn lậu có bóng dáng của cán bộ hải quan là một quy kết chưa có căn cứ.



Ông Cường nói: “Sau Hội nghị tổng kết phòng, chống tham nhũng tại TP.HCM ngày 8-3, nhiều phóng viên báo chí có gọi tôi hẹn phỏng vấn và đặt vấn đề về sự tiêu cực của cán bộ hải quan mà tướng Minh phát biểu. Về việc này tôi đã yêu cầu anh em qua làm việc trực tiếp với anh Minh với tinh thần cầu thị để làm rõ con số tướng Minh nêu trên dựa vào căn cứ nào. Phát biểu của tướng Minh làm ảnh hưởng đến hình ảnh toàn ngành hải quan”.

Nhưng thực tế cán bộ hải quan dính đến sai phạm không phải là ít - PV đặt câu hỏi?

Ông Cường nói: “Quan điểm của lãnh đạo Tổng cục Hải quan là sẽ xử lý nghiêm cán bộ sai phạm và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để làm trong sạch nội bộ. Tuy nhiên, không thể lấy một số vụ sai phạm của cán bộ hải quan mà quy kết cho toàn ngành là không căn cứ. Bao giờ cũng có sự móc nối giữa bọn buôn lậu với các cơ quan quản lý chức năng, đương nhiên trong đó không phải chỉ có cán bộ hải quan mà có cả công an, quản lý thị trường và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chúng tôi quan điểm sai đến đâu sửa đến đó chứ nói toàn ngành vậy không ổn. Tổng cục Hải quan sẽ làm rõ việc này”.

Trước đó, chiều 8-3, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 2015 và nhiệm vụ 2016. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, làm xôn xao hội trường khi nhấn mạnh: “50% vụ án buôn lậu có bóng dáng cán bộ hải quan hoặc có liên quan”.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nêu một số ví dụ như vụ án do Công an TP.HCM điều tra về buôn lậu và lừa đảo tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, có hàng chục cán bộ hải quan bị khởi tố.

Một vụ khác ở An Giang, 32 cán bộ nhân viên hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) bị khởi tố hoặc bắt tạm giam (Mới đây cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cũng bị cho thôi chức do để cán bộ xảy ra sai phạm nhiều - PV).

Gần đây nhất vào cuối tháng 12-2015, Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư thuộc Tổng cục An ninh II Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Tường Duy (42 tuổi), cán bộ thuộc đội kiểm soát Cục Hải quan TP.HCM. Ông Duy được cho là làm khó nhiều doanh nghiệp để nhận nhiều phong bì trị giá hàng tỉ đồng để làm thủ tục cho các doanh nghiệp. Liên quan đến vụ án này, hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.



Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM: “Kết luận của tướng Minh căn cứ vào đâu?”. Ảnh:NĐ



Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM : “50% vụ án buôn lậu có bóng dáng cán bộ hải quan”.