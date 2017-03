Quá tải, công an phải ôm hồ sơ về nhà làm cả đêm

Kể từ ngày 27-3-2015 đến nay, khi huyện Điện Bàn (Quảng Nam) chính thức lên thị xã với 13 xã và bảy phường thì người dân la làng vì việc giải quyết các thủ tục về hộ khẩu, chứng minh nhân dân… bị dồn ứ, quá tải trầm trọng. Người dân đến làm thủ tục tách, nhập hộ khẩu ‘xoay lơ’ vì phải đi lại nhiều lần, còn cán bộ công an giải quyết hồ sơ thì… toát mồ hôi hột bởi hồ sơ quá nhiều.

Anh Lê Hữu Luân (một người dân làm thủ tục), cho hay: “Từ khi lên thị xã, việc tách nhập hộ khẩu của chúng tôi hết sức khó khăn. Nhiều người phải chờ cả tuần mới giải quyết xong hồ sơ, phải đi lại rất nhiều lần làm người dân từ các xã ở xa rất bức xúc”.



Người dân chen chúc ngồi chờ giải quyết thủ tục liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân. LÊ PHI

Anh Luân cho hay, anh đi đăng kí nhập hộ khẩu cho con cũng phải trầy trật hai ba hôm mà vẫn chưa xong. “Nhiều người bỏ cả công việc để đi làm nhưng hết ngày làm việc vẫn chưa gọi đến tên mình, hôm sau lại tới nhưng vẫn chưa được giải quyết”, anh Luân nói.

Được biết, bình quân mỗi ngày có hàng trăm người đến giải quyết các thủ tục hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các thủ tục pháp lý tại Công an thị xã Điện Bàn. Riêng giải quyết các hồ sơ liên quan đến hộ khẩu là khoảng 150 hồ sơ. Số lượng hồ sơ quá lớn mà lực lượng công an giải quyết các thủ tục có hạn nên không thể giải quyết hết công việc. Mỗi ngày làm việc người dân lại đến đông đen làm thủ tục khiến hội trường làm việc hết cả chỗ để ngồi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn) cho hay từ khi huyện Điện Bàn lên thị xã thì xảy ra tình trạng quá tải trên do số lượng người dân đến làm hồ sơ, giấy tờ quá đông.

“Theo quy định trước đây, việc tách, nhập và làm mới hộ khẩu, làm chứng minh thư được giao về cho công an các xã làm còn công an huyện chỉ kiểm tra. Nhưng khi huyện lên thị xã, dân số tới 230.000 người mà tất cả hồ sơ từ làm hộ khẩu, chứng minh nhân dân dồn hết về công an thị xã nên dẫn tới tình trạng ùn ứ, quá tải”, ông Hai nói.

Đại tá Hai cho biết thêm, người dân đến làm các thủ tục ở công an thị xã đông nghẹt đến nỗi cán bộ công an thị xã phải gồng ra mà làm. Mỗi tuần chỉ tiếp nhận hồ hai ngày nhưng công an thị xã phải làm cả tuần, thậm chí có người còn phải ôm hồ sơ về nhà để làm mới kịp. Anh em công an cố gắng làm hết sức nhưng không xuể.

“Trước tình trạng quá tải này chúng tôi đã có kiến nghị với cấp trên nên tiếp tục cho phép các xã, phường được giải quyết hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, chứng minh nhân dân để giảm tải cho công an thị xã. Từ trước các xã, phường vẫn làm rất tốt việc này thì cứ để họ làm. Việc nhập khẩu, tách khẩu cũng đơn giản. Các địa phương đều có thể giải quyết được rồi chuyển lên chúng tôi kiểm tra là xong. Chứ làm như hiện nay sinh ra quá tải, người dân đi lại khổ sở mà cán bộ chúng tôi cũng rất vất vả vì hồ sơ nhiều quá”, Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn) nói.