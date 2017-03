Quảng Nam 'cảnh giác' với tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử

Chiều 5-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết vào sáng mai (6-7), Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam sẽ có cuộc làm việc với UBND TP Hội An về nhiều nội dung, trong đó có nội dung đáng quan tâm là phòng ngừa, chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động chui, thuyết minh xuyên tạc, bóp méo lịch sử tại Hội An.

“Qua những sự việc hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam xảy ra ở Đà Nẵng và các địa phương khác nên chúng tôi phải vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này” - ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết ở Hội An chưa phát hiện trường hợp hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động chui xuyên tạc lịch sử. Tuy nhiên, “những hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử tại Đà Nẵng thì chắc ở Hội An cũng có thôi nhưng chúng tôi chưa phát hiện được" - ông Sơn nói.



Cũng theo ông Sơn, hiện nay Hội An chỉ kiểm soát được vé đối với du khách, trong đó có du khách Trung Quốc. “Còn đối với các trường hợp du khách Trung Quốc đi theo đoàn với nhau và trong đó có hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử thì chưa kiểm soát được. Cái này rất khó” - ông Sơn thông tin.

Vị phó chủ tịch TP Hội An cũng cho biết vừa rồi các ngành chức năng của TP Hội An có phát hiện và xử lý được một số đoàn khách Trung Quốc vào thăm Hội An mà trốn vé. “Cuộc họp ngày mai, anh Hài (Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam) và chúng tôi sẽ bàn các giải pháp xử lý tình trạng nói trên” - ông Sơn nói.