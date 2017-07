Quảng Ninh: Bục hầm nước, công nhân mỏ than mắc kẹt

Những người chứng kiến cho biết, vào khoảng 19 giờ 10 ngày 4-7, túi nước phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy (Thành phố Cảm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ bị bục. Công nhân Phạm Văn Dân (24 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên – thợ lò bậc 5/6) đã bị mắc kẹt trong lúc những người khác may mắn thoát ra an toàn. Nhiều người lo lắng rằng anh Dân có thể đã tử vong.

Ông Nguyễn Hải Phi, Chánh văn phòng Công ty than Dương Huy, xác nhận với PV vụ tai nạn trên. Theo ông Phi, công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng bơm nước, bốc đất đá ra khỏi hầm lò để tiếp cận vị trí của công nhân Phạm Văn Dân.

Theo nhận định sơ bộ, những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên có mưa lớn, sự cố bục túi nước rất có thể liên quan tới sự thẩm thấu của nước mưa.

Được biết, đã từng có một vụ tai nạn lao động khác dẫn tới tử vong xảy ra tại Công ty Than Dương Huy. Cụ thể, vào tối 7-11-2016, công nhân cơ điện lò - bậc 3/7 Trần Văn Thuận thuộc phân xưởng đào lò 3 tự ý đi vào khu vực đường lò DVVT 9-3 mức -35, vỉa 9 – KTT (chỉ có rào chắn tạm, không thông gió) và bị tử vong do ngạt khí.