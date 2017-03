Ra mắt Phòng đấu tranh với tội phạm ma túy miền Trung, Tây Nguyên

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, đặc biệt thời gian gần đây tội phạm ma túy hoạt động tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang gia tăng một cách đáng báo động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (trái), trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo phòng.



Ngày 2-2-2016, bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy khu vực miền Trung, Tây Nguyên.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh cho rằng do chịu tác động trực tiếp từ diễn biến tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực nên thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp. Chúng ngày càng hoạt động liều lĩnh, manh động do vậy cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn cam go, thử thách khốc liệt.

Vì vậy, ông Vĩnh đề nghị phòng chủ động tổ chức công tác nắm tình hình, nghiên cứu kỹ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hoạt động tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, từ đó đề xuất lãnh đạo cấp trên quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy hoạt động tại khu vực này.

Ngoài ra, đặc biệt chú trọng triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các vụ án, đường dây ma túy lớn từ nước ngoài thẩm lậu qua các cửa khẩu biên giới tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên rồi vận chuyển ra phía Bắc nước ta tiêu thụ để tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Ông Vĩnh cũng yêu cầu phòng phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành có chức năng phòng, chống ma túy tại các cửa khẩu biên giới, sân bay, cảng biển khu vực miền Trung, Tây Nguyên; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm ma túy ngay tại địa bàn khu vực miền Trung, Tây Nguyên.