Rối rắm cấp căn cước công dân?

Những trường hợp được cấp CCCD Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp CCCD và số CCCD là số định danh cá nhân. Tuy nhiên, Luật CCCD cũng quy định những địa phương nào chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất kỹ thuật… để triển khai thi hành Luật CCCD thì vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực. Như vậy thì những địa phương nào chưa triển khai cấp CMND mới 12 số thì chưa cấp được CCCD nhưng chậm nhất là ngày 1-1-2020 phải thực hiện cấp CCCD trên toàn quốc. Công dân sẽ được miễn phí trong các trường hợp sau: Đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp CCCD lần đầu; đổi CCCD khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; đổi CCCD khi có sai sót về thông tin trên CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD. Ngoài ra, những người đã có CMND chín số, 12 số lần đầu đổi sang CCCD cũng không phải trả phí. Công dân chỉ trả phí trong trường hợp đổi thẻ mới khi chưa đến hạn đổi hoặc thay đổi về nội dung trên thẻ. Để được làm thủ tục đăng ký CCCD, công dân cần đến các đơn vị quản lý hành chính địa phương như công an huyện/quận, công an tỉnh/TP, giống như việc cấp CMND. Sẽ lưu nhóm máu của công dân vào mã vạch thẻ CCCD Sau khi mẫu CCCD được công bố, rất nhiều ý kiến cho rằng nên có thêm thông tin nhóm máu trên thẻ vì sẽ rất hữu ích, trả lời vấn đề này, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục C72, thông tin đây là nội dung thuộc nhóm không bắt buộc phải có. Trong trường hợp công dân có nhu cầu vẫn sẽ được xét nghiệm nhóm máu một cách chính xác, tuy nhiên thông tin này sẽ được lưu vào mã vạch của thẻ chứ không đưa ra ngoài mặt thẻ. Khi tiến hành truy cập thông tin từ thẻ hoàn toàn có thể biết được.