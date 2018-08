Sai phạm của sàn thương mại điện tử: Phạt quá nhẹ

Cần xử phạt nặng để răn đe



Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH Luật sư Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là tại VBHN số 14/VBHN-BCT năm 2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng, mức độ xử phạt sẽ tùy thuộc vào hành vi cụ thể từtrang thương mại điện tử, chủ yếu là hình phạt tiền.

Song mức phạt hiện nay là không đáng kể so với thiệt hại thực tế. Bởi việc dễ dàng tiếp cận các hàng hóa này trên web là gần như không có hạn chế về không gian và thời gian. Người mua hàng có thể dễ dàng lựa chọn mặt hàng, do đó khi phát sinh thiệt hại, phạm vi thiệt hại là rất lớn, việc xác định từng chủ thể bị thiệt hại cũng không đơn giản. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH,Đoàn Luật sư TP.HCM Các chủ sàn không thể thoái thác trách nhiệm

Ông TRẦN HÙNG Ông Nếu phát hiện kinh doanh hàng giả thì không thể xử phạt hành chính. Vì ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người còn làm mất uy tín và hình ảnh môi trường kinh doanh của Việt Nam. Do đó cần phải xử lý nghiêm những hành vi này.

Mặt khác, sàn giao dịch cũng giống như tại các chợ, ban quản lý chợ phải kiểm soát, quản lý được các hộ kinh doanh. Nếu cơ quan chức năng phát hiện các tiểu thương kinh doanh hàng giả, hàng nhái họ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời ban quản lý chợ cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, các trang thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát, quản lý hàng hóa được bày bán trên trang của mình. Phải xác định rõ trách nhiệm của chủ sàn giao dịch. Ông TRẦN HÙNG, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) Mua phải hàng giả phải làm như thế nào?

Ông NGUYỄN HỮU TUẤN Ông Khi có tranh chấp hoặc có khiếu nại về hàng hóa khi mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có thể liên hệ với các đơn vị sau để được hỗ trợ. Phía Bộ Công Thương thì có Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (vca.gov.vn) hoặc cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Đối với hiệp hội, người tiêu dùng liên hệ với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (vecom.vn) hoặc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (vinastas.org)

Ngoài ra, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng trên các website uy tín, hợp pháp. Người mua hàng có thể tra cứu thông tin về các website đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương trên website cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. Lựa chọn mua hàng trên các website có thông tin đầy đủ, rõ ràng và minh bạch, các thông tin liên quan về người bán và các chính sách bán hàng kèm theo. Ông NGUYỄN HỮU TUẤN, Trưởng phòng Quản lý hoạt động TMĐT, Cục Thương mại điện tử

và Kinh tế số (Bộ Công Thương)