Sạt lở núi, 100 người dân bị 'khóa' trong thôn

Lúc 14g30 chiều nay (12-12), ông Nguyễn Trực, Chánh Văn phòng UBND huyện An Lão, cho biết 35 hộ với gần 100 người thuộc thôn 3 xã An Nghĩa, huyện An Lão đã bị cô lập hoàn toàn do tuyến giao thông độc đạo bị ách tắc, không thể qua lại.

Theo ông Trực, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại các dãy núi thuộc xã Nghĩa An. Trên đường liên xã từ thôn 1 đi thôn 3 của xã An Nghĩa, từ trên mái ta luy cao gần 20 m, hàng ngàn mét khối đất đá đổ ập xuống mặt đường, khiến một đoạn dài hơn 1 km bị ngập sâu trong đất đá, một số đoạn nằm giữa các dãy núi bị bịt kín, mọi phương tiện đều không thể qua lại.

Hiện UBND huyện An Lão đang huy động nhân công cùng nhiều phương tiện, máy móc để giải phóng số đất đá trên, tạo lối đi bộ tạm thời. Tuy nhiên, do trời vẫn đang mưa to, núi tiếp tục sạt lở nên việc đào xúc đất hết sức khó khăn. Dự kiến, phải mất gần gần nửa tháng mới có thể thông tuyến trở lại.