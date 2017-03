Sau kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương: TP.HCM xe ùn ứ cục bộ, Hà Nội đông đúc

Chiều 18-4, trên các cửa ngõ TP.HCM dòng người đi nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương bắt đầu quay trở lại TP. Lúc 15 giờ, trên quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc, dòng xe máy từ miền Tây đổ về có đông hơn nhưng mọi người lưu thông trong trật tự. Chỉ có hai làn ô tô ở cả hai chiều vào ra TP bị ùn ứ trong thời gian ngắn vì xe phải chờ đèn đỏ ở ngã ba Nguyễn Hữu Trí và ngã ba Tân Kiên.

Không có hiện tượng nhồi nhét khách

Trong khi đó, các dòng xe khách từ miền Tây trở lại TP có tăng nhẹ. Theo Bến xe Miền Tây, trước đó ngày 16-4 (đúng ngày mùng 10 tháng Ba âm lịch) có hơn 38.400 hành khách đã lên xe đi từ bến và trong ngày 18-4 lượng khách trở lại bến rải đều từ 15 giờ đến sau 20 giờ.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết ngày 18-4 là ngày cao điểm hành khách từ miền Tây về lại TP với lượng khách về bến đạt khoảng 28.000; còn một phần hành khách không tập trung vào bến mà xuống rải rác ngoài đường. Ông Tiến cũng cho biết theo thông tin nhận được thì các xe từ các tỉnh lên TP khá thuận lợi, giao thông thông thoáng và không có hiện tượng nhồi nhét.

Cũng trong chiều 18-4, Bến xe Miền Đông lần lượt đón khách đi chơi, nghỉ lễ về lại TP. Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-4 đã có khoảng 70.000 hành khách đi từ bến này đến các điểm vui chơi, du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang…

Tính đến cuối chiều 18-4 có hơn 60.000 hành khách trở lại phía quận 2, TP.HCM qua phà Cát Lái. Lượng khách này bằng với lượng khách các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trước đó. Bến không phải huy động hết 11 chiếc phà ra giải tỏa khách. Tương tự, đến cuối chiều 18-4 đã có hơn 30.000 hành khách từ phía huyện Cần Giờ trở lại nội đô qua bến phà Bình Khánh. Theo lãnh đạo bến phà Bình Khánh, trong các ngày nghỉ lễ vừa qua có khoảng 100.000 người qua lại bến phà này, giảm hơn 7% so với dịp lễ năm trước.









Sau ba ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 18-4, lượng hành khách trong Bến xe Mỹ Đình tăng lên đáng kể. Ảnh: PH

Bảo vệ bến xe phải điều tiết giao thông

Tại Hà Nội, lượng xe ở các cửa ngõ ra vào thành phố đông hơn ngày thường khiến cho một số tuyến đường ùn ứ. Theo ghi nhận, tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không có tình trạng ùn ứ tại trạm thu phí. Tuy nhiên, điểm cuối tuyến Hà Nội đến cuối giờ chiều cùng ngày xảy ra ùn tắc cục bộ. Tại các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát lượng xe tương đối đông nhưng nhờ lực lượng công an, bảo vệ bến xe tập trung các nút giao trọng điểm để điều tiết nên không xảy ra ùn tắc.

Càng về chiều tối lượng xe khách dồn về Bến xe khách Mỹ Đình và Giáp Bát mỗi lúc một nhiều. Trong dịp này, các nhà xe thường phải tăng cường thêm số lượng xe để phục vụ nhu cầu của hành khách. Chính vì vậy, các xe khách mỗi khi vào bến trả khách lại vội vàng ra ngay điểm chờ, nhường sân cho xe khác kế tiếp.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trong buổi chiều cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết: “Trong hai ngày 17 và 18-4, số lượng khách từ các tỉnh đổ về bến xe tăng lên rõ rệt. Số lượng xe vào bến lên tới 1.450 lượt/ngày, tăng khoảng 100 xe so với ngày thường. Ban quản lý bến cũng phải tăng cường lực lượng phối hợp cùng với công an phường, thanh tra giao thông để đảm bảo an ninh trong và ngoài bến.

Còn tại Bến xe khách Giáp Bát, lãnh đạo ở đây cho hay số lượng hành khách đổ về bến xe năm nay so với cùng kỳ những năm trước không khác là mấy. Những ngày này lượt xe trong bến mỗi ngày vào khoảng 1.000 xe, tăng 50 xe so với ngày thường, lượng khách hàng khoảng 2 vạn người/ngày.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến cuối giờ chiều chưa xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí. Tuy nhiên, đơn vị đã yêu cầu các trạm thu phí phải bố trí người điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, trường hợp xảy ra ùn tắc thì phải mở cửa không thu phí để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Được biết dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương là dịp để nhiều người dân đi lễ, đồng thời nhiều người dân cũng tranh thủ về thăm gia đình. Chính vì vậy, sau khi nghỉ lễ ba ngày người dân đã đổ dồn về Hà Nội tiếp tục công việc.