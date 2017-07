Sẽ xem trách nhiệm người quản lý vụ TTGT Cần Thơ

Xunh quanh vụ nguyên 7 cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) ở Cần Thơ hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng, bên lề kỳ họp thứ 5 HĐND TP Cần Thơ chiều 5-7, Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi ngắn với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống về trách nhiệm người đứng đầu.



Nguyên 7 cán bộ TTGT ở Cần Thơ cùng hai người khác hầu tòa vì nhận hối lộ hơn 4 tĩ đồng. Ảnh chụp các bị cáo tại phiên tòa ngày 21-6. Ảnh: NN

Chủ tịch UBND TP Võ Thành Thống cho biết: Quan điểm của TP không hài lòng về chuyện xảy ra và đã chỉ đạo xử lý nghiêm người vi phạm. Đồng thời sẽ tiếp tục xử lý trách nhiệm của những người quản lý có liên quan. Nhưng theo quy định, việc này phải chờ cơ quan pháp luật xử lý xong, xem ở mức nào thì mới có mức phù hợp đối với người quản lý có liên quan. Tức là mức độ nghiêm trọng thì trách nhiệm nó khác, đặc biệt nghiêm trọng thì mức độ khác… Theo đó, ông quản lý trực tiếp thì sao, ông gián tiếp thì sao. Phải chờ cái kia mới xử được cái này. TP rất quan tâm cái này nhưng coi lại quy định nên TP cũng phải chờ.



Theo ông Thống, đối với các cơ quan, ban ngành khác, TP cũng tổ chức việc phòng chống tham nhũng, đặc biệt vấn đề kiểm tra thực thi công vụ, quản lý con người, bố trí công việc, đặc biệt là thời hạn hoán đổi vị trí công việc để cho điều kiện giao dịch để thăng quan hạn chế đi.

Về việc, tại tòa, hội đồng xét xử đã từng nhận xét việc luân chuyển công tác của các bị cáo thực tế là chuyển địa bàn hoạt động vì các đội có sự câu kết với nhau, ông Thống cho rằng, “đó là một vấn đề phát sinh mới còn việc hoán đổi là một quy định cơ bản thực hiện trên cả nước. Cái đó chắc chắn có tác dụng nhưng nói là tuyệt đối thì khó vì cái gì nó cũng có cái này, cái nọ nếu như cố tình. Từ cái đó mình rút kinh nghiệm trong công tác quản lý”.

Về việc một số bị cáo khai tại tòa về việc lấy tiền hối lộ để chạy chức và nói cụ thể tên người đã nhận tiền của mình thì UBND TP có chỉ đạo gì không, ông Thống cho biết, “vụ này đã qua cơ quan điều tra nên phải thực hiện theo quy trình tố tụng. Đối với cơ quan hành chính nhà nước – tức UBND TP không can thiệp vào công việc của cơ quan điều tra. Nguyên tắc của cơ quan điều tra là độc lập. Thông tin này tôi nghe nói cơ quan điều tra cũng đã làm, việc có xem xét thêm hay như thế nào cũng do bên đó vì nguyên tắc là mình không can thiệp vô công việc này. UBND TP là cơ quan hành chính nhà nước mà mình can thiệp vô chỗ này, chỉ đạo thế này thế kia là không đúng quy định”.

Trước đó, trong hai ngày 21 và 22-6, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án nguyên 7 cán bộ TTGT và hai người khác bị truy tố về tội nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng. Tuy nhiên sau hai ngày xét xử, đến phần tranh luận thì VKS đề nghị hoãn xử để ban hành lại cáo trạng. Ly do các bị cáo khai số tiền nhận hối lộ ở tòa khác với cáo trạng đã truy tố. Dự kiến, phiên tòa sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 11-7 tới.