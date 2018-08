Sẽ xử lý hàng loạt cán bộ Phú Quốc dính tới dự án Vịnh Đầm

Chiều 8-8, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp luật TP.HCM, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm điểm, xử lý những cán bộ có liên quan đến những sai phạm mà Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã nêu trong kết luận thanh tra về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm giai đoạn 2.

“Huyện đang tích cực để có kế hoạch triển khai thực hiện ngay theo kiến nghị của thanh tra càng sớm càng tốt nhằm kịp thời chấn chỉnh và trong tháng 8-2018 này sẽ tiến hành các phần việc” - ông Mai Văn Huỳnh nói.



Thiết kế dự án Vịnh Đầm (ảnh reic.vn)

Theo kết luận thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) giai đoạn 2 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang thì dự án Vịnh Đầm diện tích khoảng 289 ha. Quá trình thực hiện dự án, thanh tra phát hiện có 8 trường hợp xét duyệt nguồn gốc đất sai thực tế với tổng diện tích trên 10.392 m2, gây thất thoát tiền bồi thường trên 7,4 tỷ đồng.

Việc bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án cũng xảy ra sai phạm. Có 19 trường hợp không có tên trong phương án giải tỏa, đền bù nhưng lại được bố trí nền nhà tái định cư.

Về việc phân loại sai kết cấu đối với hạng mục vật kiến trúc hàng rào trước khi thu hồi đất của dân, thanh tra xác định Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Phú Quốc và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang) tự phân loại sai gây thiệt hại trên 16,935 tỷ đồng.



Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm tập thể UBND huyện Phú Quốc, đồng thời kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ có liên quan.

Cụ thể: kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Ngô Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang). Cạnh đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông Đinh Khoa Toàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện, Phó bí thư huyện uỷ; ông Huỳnh Quang Hưng; Phó chủ tịch UBND huyện, ông Ngô Thanh Hiếu, Phó ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; và ông Võ Chí Sĩ,Trưởng phòng Quản lý đô thị Phú Quốc.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Quốc; Nguyễn Viết Xuân, nhân viên Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc; Huỳnh Quang Khánh, công chức địa chính và Phan Quốc Thới- Chủ tịch UBND thị trấn An Thới.



Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái trong việc phân loại hàng rào và nhà vệ sinh không đúng quy định của pháp luật và việc không áp giá bối thường đúng theo kết quả thẩm định. Lý do là điều này dẫn đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai phạm với số tiền trên 25,7 tỷ đồng, trong đó thất thoát ngân sách nhà nước số tiền khoảng 17 tỷ đồng.