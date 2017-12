Sơ tán 60.000 dân tránh bão Tembin

Theo dự báo, cơn bão Tembin (bão số 16) dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh giật tới cấp 11-12, khả năng gây thiệt hại lớn. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào chiều tối 25 và sáng 26-12, vùng nguy hiểm nhất từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau. Trong đó Bến Tre, Tiền Giang là một trong những vùng có tâm bão đi qua.

Tại tỉnh Bến Tre, ngày 24-12, ông Nguyễn Hữu Lập-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết để đối phó với bão Tembin, chính quyền tỉnh Bến Tre sẽ tích cực thực hiện khẩn trương công tác di tán khoảng 20.000 dân tại các huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú ra khỏi vùng ven biển về nơi tránh trú bão tại các trường học, trạm y tế, nhà tránh trú bão, các chùa, các trụ sở cơ quan nhà nước.





Lãnh đạo tỉnh Bến Tre kiểm tra công tác phòng chống bão tại huyện Bình Đại vào sáng 24-12

“UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện cần vận động khâu di dân từ tất cả cồn bãi phải vào đất liền tránh trú bão, vận động người dân thực hiện chằng chống nhà cửa nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Công tác di dân phải thực hiện hoàn tất vào trước 12 giờ ngày 25-12. Đối với trường hợp không chấp hành di dời ngành chức năng sẽ có biện pháp cưỡng chế di dời”- ông Lập nói.

Đồng thời ông Lập cũng đề nghị chính quyền các huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú thực hiện khẩn trương việc sắp xếp, kiểm đếm tàu thuyền tại các nơi neo đậu tránh trú bão đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cấm các bến đò không đảm bảo an toàn hoạt trong những ngày dự báo có bão. Đối với các bến đò đảm bảo hoạt động an toàn chỉ cho phép hoạt động vào ban ngày, hạn chế đưa khách vào ban đêm.

Theo ghi nhận của PV, tại huyện Bình Đại (Bến Tre) đến trưa 24-12, các tàu thuyền đã và đang khẩn trương di chuyển vào khu neo đậu an toàn. ông Lê Văn Răng - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết toàn huyện có 588 tàu đánh bắt xa bờ, trong đó đánh bắt ngoài biển 427 tàu/3.631 ngư dân và 161 chiếc trong bờ. Hiện ngành chức năng đã liên lạc được tất cả chủ tàu trên kêu gọi về nơi tránh bão.



Các tàu đánh bắt tại các huyện biển Bến Tre đã cơ bản đã về khu neo đậu an toàn tránh bão

Tại tỉnh Tiền Giang, phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước dự báo của bão Tembin đã sẵn sàng từ trưa 24-12 và dự kiến sẽ hoàn thành công tác di dời vào lúc 18 giờ cùng ngày, có khoảng 40.000 người phải di tán đến các trường học, trụ sở cơ quan để tránh bão.

Theo dự báo đây là cơn bão rất nguy hiểm, chính quyền địa phương hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang cũng đã thực hiện lệnh cấm các tàu thuyền ra khơi, cho tất cả học sinh nghỉ học vào hai ngày 25 và 26-12. Đồng thời, lãnh đạo hai tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, các huyện phải khẩn trương chủ động trong mọi tình huống. Trường hợp nơi nào, địa phương nào để xảy ra chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống bão gây thiệt hại nơi đó sẽ bị kỷ luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Ngoài ra, các địa phương cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đài phát thanh truyền hình các tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị tăng cường vận động người dân thực hiện theo đúng hướng dẫn, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lưu ý bố trí lãnh đạo trong các ca trực để kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác phòng tránh, ứng phó bão.