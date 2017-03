Tài xế tố CSGT làm sai biên bản: Tài xế tung clip nói gì?

Tại buổi làm việc, đoàn thanh tra cũng thông báo cho ông Thủy về giải trình của CSGT Mai Bá Thi. Theo đó, lúc lập biên bản ông Thủy chỉ trình giấy đăng ký xe. Trung úy Thi có thông báo ông Thủy vi phạm hai lỗi là không thắt dây an toàn và lỗi quá tốc độ. Tiếp đó, ông Thủy đã dúi 500.000 đồng. Bị Trung úy Thi cảnh cáo, ông Thủy tự mang tiền đến bỏ vào thùng xe mô tô đặc chủng. Trung úy Thi còn cho rằng ông Thủy giật lại toàn bộ giấy tờ và biên bản, quay clip rồi bỏ vào xe ô tô của mình. Trung úy Thi đến gõ cửa tài xế và giải thích bỏ lỗi tốc độ do ảnh mờ mà chỉ ghi lỗi không thắt dây an toàn nên ông Thủy trả lại biên bản…