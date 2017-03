Tàu Panama đâm chìm sà lan, thuyền trưởng mất tích

Hiện tại tàu của Trung tâm Phối hợp và tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị khác đang ra khu vực gặp nạn để tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 17-11, tàu SEIYO HARMONY (quốc tịch Panama) trong hành trình vào cảng tổng hợp Thị Vải khi tới phao 21 luồng Vũng Tàu- Thị Vải đã đâm va với xà lan VL 9009 do bà Bùi Thị Bích Vân (51 tuổi, ngụ xã Chánh An, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) làm thuyền trường đang di chuyển từ phía Thạnh An, Cần Giờ, TP.HCM vào cảng SSIT để nhận hàng.

Xà lan VL 9009 sau đâm va đã bị chìm ở độ sâu khoảng 20m.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cái Mép (Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thông báo cho các cơ quan chức năng và huy động hai cano của trạm ra tìm kiếm. Cảng vụ Hàng Hải và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải KV3 cũng đã điều tàu cùng với các tàu xung quanh ra hiện trường.

Qua xác minh của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, trên xà lan ngoài bà Vân còn có ông Nguyễn Bá Việt (48 tuổi, máy trưởng). Các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và cứu được ông Việt. Hiện bà Vân vẫn đang mất tích. Dự kiến các thợ lặn chuyên nghiệp sẽ lặn xuống vào trong sà lan đang chìm để tìm kiếm bà Vân.

Tàu SEIYO HARMONY (quốc tịch Panama) hiện đang neo đậu tại cảng để cơ quan chức năng xác minh điều tra nguyên nhân vụ đâm va.

PLO tiếp tục cập nhật thông tin...