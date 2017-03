Thông tin mới vụ CSCĐ túm cổ áo người dân

Ngày 13-6, Trung tá Nguyễn Quang Thắng cho biết, hai CSCĐ xuất hiện trong clip công tác tại Trung đoàn CSCĐ công an TP.HCM. Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, Trung đoàn CSCĐ đã có báo cáo giải trình theo yêu cầu của Ban giám đốc công an TP.HCM. Theo nội dung giải trình thì vào đêm 6-6, hai CSCĐ tuần tra trên các tuyến đường tại quận 1 theo kế hoạch của công an thành phố.

Khi đến khu vực giao lộ nói trên, hai CSCĐ phát hiện hai người gồm một nam một nữ chạy xe nhanh, lạng lách có biểu hiện nghi vấn, nên để đảm bảo ANTT, hai CSCĐ đã đuổi theo một đoạn mới dừng xe của hai người này lại được. Khi tiến hành dừng xe tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, CSCĐ yêu cầu trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng người đàn ông không xuất trình được giấy tờ. Do đó CSCĐ đã yêu cầu cả hai đưa xe về công an phường gần nhất nhưng hai người này không chịu về.



Công an thành phố đang tìm gặp hai người dân trong clip nhằm nắm bắt, trao đổi thêm thông tin.

“Clip không quay được cảnh trước đó hai người này cự cãi, do nóng tính nên một CSCĐ có nói lớn tiếng, và trong clip cho thấy CSCĐ có nắm cổ áo người đàn ông. Công an thành phố xác định hai CSCĐ xử sự chưa cương quyết, chưa đúng điều lệnh CAND, dẫn đến việc người dân phản ứng”- Trung tá Thắng nói và cho biết thêm: “Ban giám đốc công an thành phố đã thấy được điều này, đã yêu cầu hai CSCĐ làm tường trình vụ việc. Đồng thời Ban giám đốc đã quán triệt, nhắc nhở chung các đơn vị tuần tra làm việc ngoài mặt đường như CSGT, CSCĐ, CS113… không để điều tương tự xảy ra”.

Thay mặt công an TP.HCM phát ngôn, Trung tá Thắng khẳng định công an thành phố cũng đang muốn tìm người đàn ông và người phụ nữ nói trên để gặp gỡ trao đổi, nắm thêm thông tin. Sau khi xác minh làm rõ, nếu xác định lỗi sai của hai CSCĐ thì công an thành phố sẽ tổ chức gặp gỡ và có xin lỗi. “Công an thành phố không bao che cho các đồng chí sai phạm và sẽ xử lý đúng sai phạm của họ, không có giấu sai và thẳng thắn nhận khuyết điểm để sửa sai” – Trung tá Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, người phát ngôn công an thành phố chia sẻ thêm, lực lượng CSCĐ phải đối diện nhiều vất vả, cực khổ trong công tác tuần tra để bảo đảm ANTT trên địa bàn. Lực lượng CSCĐ ban ngày phải tập luyện, còn ban đêm phải thay ca trực, tuần tra suốt đêm, 24/24 giờ ngoài mặt đường để đảm bảo an toàn và an ninh cho thành phố. “Chỉ vì một hành động nóng nảy của một người mà có những bình luận quy cho cả lực lượng là không hay” - Trung tá Thắng nói.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, trên facebook của người có tên HMP đăng tải một clip quay vào đêm 6-6 tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, quận 1. Nội dung trong clip ghi lại cảnh giằng co giữa một CSCĐ và một người đàn ông đi cùng một phụ nữ, khi hai người này bị tổ CSCĐ yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lời thoại trong clip thể hiện hai CSCĐ yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy tờ nhưng người đàn ông nói bỏ quên ở nhà. Hai CSCĐ yêu cầu người đàn ông và người phụ nữ về trụ sở công an phường để làm việc. Tuy nhiên người đàn ông đề nghị để người phụ nữ về nhà lấy giấy tờ đem ra. Giữa hai bên đôi co trong nhiều phút, và một CSCĐ nhiều lần túm cổ áo người đàn ông giật mạnh. Người đàn ông thì cho là trước đó bị CSCĐ đánh vào bụng, tuy nhiên đoạn clip không thể hiện việc người này bị đánh.

Sự việc đã thu hút đông người dân hiếu kỳ tụ tập, phản ứng việc CSCĐ túm cổ áo dân. Sau khi yêu cầu người đàn ông xuất trình giấy tờ không được, hai CSCĐ nói là về trụ sở kêu công an phường ra giải quyết, rồi lên xe bỏ đi.