Thực hư tin đồn có người thả rắn lục đuôi đỏ ở TP.HCM

Theo ông Thắng trước đó xuất hiện một số tin đồn là có người thả rắn lục đuôi đỏ ra trên địa bàn quận. Tuy nhiên, sau đó UBND quận đã chỉ đạo công an quận tiến hành xác minh. Qua quá trình xác minh thì phía công an báo cáo là không có trường hợp này. Đối với những người truyền tai nhau thì công an đã giao cho cảnh sát khu vực giáo dục và trấn an người dân.

Trước đó, UBND quận 12 cho biết sau khi nắm được thông tin rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại một số phường trên địa bàn quận thì UBND quận đã thành lập tổ công tác để điều tra, xử lý rắn lục đuôi đỏ.





Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa bàn quận 12 bị người dân đập chết. Ảnh: TRUNG THANH

Tổ công tác có ba trách nhiệm chính là điều tra tình hình xuất hiện rắn lục đuôi đỏ trên địa bàn quận; báo cáo kết quả cũng như tham mưu UBND quận hướng xử lý; tổ chức hướng dẫn, điều trị cho nạn nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Ông Thắng cho biết thêm rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh, khi bị cắn thì vết thương cháy máu nhiều và sưng phù rất nhanh, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó, UBDN quận đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng phối hợp với UBND 11 phường tổ chức ra quân với người dân dọn dẹp vệ sinh, phát quang các khu vực xung quanh nhà cũng như nơi làm việc.

Theo ông Thắng nguyên nhân chủ yếu có thể là do tác động của con người vì hiện nay những khu vực này xây dựng bờ bao, chặt hết cây cối làm cho chỗ sinh sống của rắn bị ảnh hưởng.



Người dân vừa bắt được rắn lục đuôi đỏ tại phường Thạnh Lộc ngày 25-6. Ảnh: TRUNG THANH

Cùng ngày, Trung tâm y tế dự phòng quận 12 cho biết qua sát minh ban đầu tại địa bàn ba phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuận và An Phú Đông thì ghi nhận được hai con rắn lục đuôi đỏ và nhiều con khác bò ngoài vườn.

Theo đó tại phường Thạnh Xuân chưa phát hiện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện. Tại phường An Phú Đông phát hiện hai con tại khu phố 1 và khu phố 3.

Còn tại phường Thạnh Lộc theo trình bày của anh Nguyễn Nhật Thạch (địa chỉ 7/8, đường TL19, khu phố 3C) thì cho biết trong ngày 20-6 anh phát hiện có một số con bò ngoài vườn. Nhà anh đã tự xử lý bằng cách đập chết.

Đặc biệt theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng thì lúc 20 giờ 30 phút ngày 21-6 anh Nguyễn Văn Mừng (1962) tại tổ 48, khu phố 3, phường An Phú Đông bị rắn cắn. Sau khi bị cắn người nhà đã đưa bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện quận Thủ Đức để điều trị.

Theo khuyến cáo của Trung tâm y tế dự phòng quận 12 thì người dân quanh khu vực xuất hiện rắn lục đuôi đỏ cần phát quang bụi rậm tránh để khu vực xung quanh nhà có nhiều cây cối um tùm. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã hướng dẫn người dân khi bị rắn cắn cần chuyển đến Khoa chống độc Bệnh viện 175 để được cấp cứu kịp thời.