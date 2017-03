Thức trắng đêm tìm hơn 400 học viên cai nghiện bỏ trốn

Như đã thông tin trên PLO, khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, hàng trăm học viên của Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh (trụ sở tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) đã tạo cớ phá tường rào trung tâm, bỏ trốn ra ngoài.





Trong đêm, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có mặt tại trung tâm, ghi nhận tình hình cũng như những biện pháp, nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong việc đưa các học viên trên trở về trung tâm và phòng ngừa nguy cơ phạm pháp hình sự khi số học viên này ra ngoài.



Ghi nhận tại trung tâm được biết con số học viên bỏ trốn khỏi trung tâm khoảng hơn 400 học viên, một phần nhỏ trong đó là nữ. Tổng số học viên của trung tâm là hơn 600 người.

Giám đốc trung tâm cho hay đây đều là các học viên mới được các địa phương đưa lên trung tâm. Họ đều đang trong thời gian chờ phán quyết của tòa về việc cai nghiện, chữa bệnh bắt buộc. Con số học viên thời điểm đêm 13-4 sở dĩ chưa thể thống kê chuẩn xác là do tình hình chưa ổn định, không thể điểm danh.





Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, một bảo vệ nhận được thông tin trong phòng của một trong các học viên mới có xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bảo vệ này đã mở cửa phòng để tìm hiểu thì bất ngờ bị khống chế rồi bị đánh. Sau đó, nhóm học viên trong phòng chạy ra ngoài, phá cửa các phòng khác và mấy trăm người chạy về hướng cổng chính trung tâm.

Khi ấy tại trung tâm chỉ có chưa đến chục bảo vệ trực. Do tình thế bất ngờ, các bảo vệ đã khóa cổng lại, dùng bình xịt hơi cay để khống chế các học viên.

Tuy nhiên, lúc này một nhóm học viên đã quay ngược lại tường phía sau trung tâm, dùng đá (bỏ lại trong quá trình xây dựng trung tâm trước đây) đập liên tiếp vào tường tạo ra các lỗ hổng để chui qua. Các học viên khác cũng đã chui qua theo hướng này ra ngoài. Do lực lượng bảo vệ mỏng nên đã không thể chặn được các học viên.

Có mặt tại trung tâm, Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng công an, chiến sĩ các phòng trong đó có hình sự, CSGT, CSTT, cơ động, công an các huyện và xã khẩn trương lập chốt chặn để tìm kiếm đưa học viên về trung tâm. Việc phong tỏa, khám nghiệm hiện trường cũng được tiến hành ngay trong đêm.

Theo Đại tá Thảo, điều quan trọng nhất là ngăn chặn các học viên trong quá trình bỏ trốn vì cần tiền, quần áo, đồ ăn mà gây ra các vụ phạm pháp hình sự cho người dân xung quanh, nhất là vào thời điểm gần sáng.

Lực lượng chức năng trong đó chủ yếu là công an đã chia ra các tuyến đường, vị trí quanh trung tâm để tìm học viên và đưa về.





Đến rạng sáng 14-4, gần 60 học viên đã được tìm thấy đưa về trung tâm. Việc tìm kiếm gặp khó do trời tối, xung quanh trung tâm là rừng cao su hoang vắng. Các lực lượng chia nhau ra tuần tra, kiểm soát suốt đêm không nghỉ.

Ngay khi biết tin, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã có mặt tại trung tâm để nắm tình hình, chia sẻ động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm học viên.

Bà Yến cho hay ngay trong sáng 14-4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ họp khẩn cấp để nghe báo cáo và đưa ra các giải pháp xử lý vấn đề này. Bà Yến cũng cho rằng quan trọng nhất là thông báo đến người dân, tiếp tục nhanh công tác tìm kiếm các học viên để người dân yên tâm.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.