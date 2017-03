Tố cáo có phần đúng, có phần sai: Suýt bị tội

Mới đây, VKSND thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã miễn trách nhiệm hình sự cho hai ông Nguyễn Xuân Yến và Phan Hồng Lĩnh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ… Theo VKS, do chuyển biến của tình hình, hành vi phạm tội của hai ông không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên không nhất thiết phải truy cứu.

Tố cáo quyết liệt!

Theo hồ sơ, từ năm 2004, một số người cao tuổi trong xã Hàng Gòn mà chủ yếu là ông Lĩnh, Yến và Phan Văn Đúng liên tục gửi đơn đến nhiều cơ quan ở địa phương và trung ương, tố cáo lãnh đạo UBND xã tham nhũng, bè phái và trù dập người tố cáo. Cụ thể cán bộ xã đã tham ô hàng chục tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa giao thông, bán đất nghĩa địa của xã cho nhiều người, thu tiền các hộ trồng điều trên nghĩa địa, trù dập, ức hiếp làm một đại úy quân đội chết oan. Đơn còn tố cáo một nguyên bí thư xã lập phe cánh, bố trí nhiều người xấu vào chính quyền, làm chế độ chính sách giả cho một số người…

Tuy nhiên, sau đó thanh tra thị xã đã xác định và kết luận hầu hết các nội dung tố cáo, khiếu nại của hai ông đều sai sự thật, bịa đặt. Chỉ có vài điểm đúng là cán bộ xã đã chi từ ngân sách không đúng chế độ hơn 36 triệu đồng, chi trùng lắp 400.000 đồng...

Vẫn không đồng tình, các ông tiếp tục làm đơn tố cáo vượt cấp các nội dung thanh tra đã kết luận.

Nguyên chủ tịch xã đã làm đơn yêu cầu công an xác minh làm rõ những tố cáo làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan nhà nước, cá nhân ông và một số người khác.

Hai ông Nguyễn Xuân Yến (trái)và Phan Hồng Lĩnh được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: T.TÙNG

Bỏ tội vu khống

VKS đã ra cáo trạng nhận định hành vi của ba ông đã phạm tội vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Bởi các nội dung tố cáo đã được các cơ quan chức năng xác định là sai. Các bị can không đồng ý, đã khiếu nại, tố cáo tiếp trong khi các nội dung tố cáo này đã được xác định là suy diễn, quy chụp và không có căn cứ. Hành vi này đã đi quá các quyền tự do dân chủ, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, uy tín của UBND xã, đến uy tín, danh dự cá nhân.

Tuy nhiên, xét tính chất của vụ án và hành vi phạm tội, VKS thấy chỉ cần truy tố các bị can về tội lợi dụng các quyền tự do là đủ, còn hành vi vu khống là tình tiết tăng nặng. Riêng đối với ông Phan Văn Đúng, từ tháng 2-2009, ông không tham gia khiếu kiện nữa mà về quê ở để chữa bệnh tai biến não, sức khỏe kém nên cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải khởi tố.

Sau đó, tòa án đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau khi có kết luận điều tra bổ sung, VKS đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự như trên.

Định kiến, suy diễn... Trước khi có kết luận điều tra, ông Yến và ông Lĩnh gửi đơn khiếu nại đến VKSND thị xã Long Khánh cho rằng hai ông bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ là không có căn cứ. Sau đó, VKSND thị xã có công văn trả lời khẳng định việc khởi tố hai ông về tội danh trên là không sai. Cơ quan điều tra khởi tố đúng người, đúng tội. Việc tố cáo của hai ông là có định kiến cá nhân, cố tình ghép các sự việc lại rồi suy diễn, kết luận không có căn cứ và quy chụp…

NHÓM PV