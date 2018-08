TP.HCM đề nghị rà soát đất quốc phòng sử dụng làm kinh tế

UBND TP.HCM vừa có báo cáo Bộ TN&MT về việc rà soát tình hình sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trên địa bàn TP.



Một góc sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Ảnh Internet

Kết quả rà soát cho thấy bộ Tư lệnh TP đang quản lý, sử dụng 64 vị trí đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 3,1 triệu m2; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP đang quản lý sử dụng gần 113.000m2. Các vị trí này chủ yếu sử dụng cho các mục đích làm doanh trai, hệ thống công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện tổng hợp và đất di tích lịch sử, không sử dụng vào mục đích kinh tế.



Theo báo cáo của TP.HCM, đối với các đơn vị quốc phòng khác như Quân khu, Quân binh chủng khác, UBND TP đã giao Sở TN&MT phối hợp rà soát. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được báo cáo.

"Ngoài ra, đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế từ trước đến nay do Bộ Quốc phòng quyết định theo thẩm quyền; chưa có Thông tư liên tịch giữa các Bộ Quốc phòng, TN&MT, bộ ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong việc phối hợp kiểm tra, xử lý đối với loại đất này. Do đó, UBND TP.HCM cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện", UBND TP cho hay.

Từ vướng mắc này, UBND TP kiến nghị Bộ TN&MT thống nhất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trên địa bàn TP, báo cáo Bộ TN&MT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Chính phủ cũng đã giao trách nhiệm cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng (tại Nghị quyết 90 và 90/2014) phải tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh, quốc phòng theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, và đất an ninh quốc phòng kết hợp làm kinh tế và đất do các đơn vị an ninh quốc phòng làm kinh tế tại các địa phương.

Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc quản lý sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng theo quy hoạch, nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng.