TP.HCM: Hơn ngàn hồ sơ bị ách sẽ được cấp giấy

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ phản ánh của báo về tình trạng cả ngàn giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất đang bị treo hơn một năm qua ở Bình Chánh, Hóc Môn do vướng thẩm quyền cấp giấy, ngày 11-4-2014, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương kiểm tra, giải quyết, hướng dẫn các huyện thực hiện. Kết quả đến nay ra sao?



Chờ hoài chẳng thấy kết quả

Bà NTKK mua mảnh đất bằng giấy tay tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, sau đó xây nhà và được tạm cấp số nhà. Tháng 4-2017, bà K. nộp hồ sơ xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh huyện Hóc Môn. Biên nhận hẹn trả kết quả vào tháng 5-2017. Chờ hơn một năm qua, bà K. vẫn chưa được cấp GCN.

Tương tự, ông ĐCS cũng mua mảnh đất bằng giấy tay năm 2002 tại xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn và xây nhà ở từ đó đến nay. Tháng 11-2017, ông nộp hồ sơ xin cấp GCN cho căn nhà trên. Hồ sơ ông được hẹn trả kết quả vào tháng 1-2018 nhưng đến nay cũng chưa thấy đâu.

Tại huyện Bình Chánh, năm 2005, bà NTLA cũng nhận chuyển nhượng mảnh đất 85 m2 bằng giấy tay và cất nhà ở tại đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tháng 10-2016, bà LA nộp hồ sơ xin cấp GCN. Từ đó đến nay bà nhiều lần hỏi thăm kết quả nhưng đều được trả lời chưa có. Những trường hợp này đều có điểm chung là mua từ một chủ đất có khu đất nông nghiệp diện tích lớn đã được cấp GCN rồi bán giấy tay cho nhiều người (trước ngày 1-7-2014).

Cũng tại huyện Bình Chánh, cả ngàn hồ sơ thuộc trường hợp tương tự đều bị ách tắc. Kế đến là huyện Hóc Môn và rải rác ở các quận, huyện khác. Nguyên nhân ách tắc chủ yếu là do vướng mắc về thẩm quyền cấp GCN, không rõ do Sở TN&MT hay UBND quận, huyện sẽ ký cho trường hợp này.



Căn nhà của người dân tại huyện Bình Chánh, TP.HCM đang chờ được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: VIỆT HOA

Đã thống nhất thẩm quyền cấp giấy

Trước ách tắc trên, ngày 13-2, UBND TP có văn bản giao Sở TN&MT căn cứ các hướng dẫn của Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai để hướng dẫn VPĐKĐĐ TP và các quận, huyện thực hiện việc cấp GCN cho người dân theo đúng quy định. Đến ngày 13-4, Sở TN&MT đã có văn bản gửi 24 quận, huyện hướng dẫn việc cấp GCN cho các trường hợp nêu trên.

Theo hướng dẫn của Sở, các chi nhánh VPĐKĐĐ phối hợp với UBND phường, xã tiến hành phân loại, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN. Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCN thì xử lý vi phạm và căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hằng năm để xem xét cho tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng đến khi Nhà nước thu hồi đất nhưng phải thực hiện đăng ký đất đai. Sở cũng yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐ tạm giữ GCN gốc, cập nhật cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính để tiếp tục giải quyết cho các trường hợp nhận chuyển nhượng còn lại, cập nhật giảm diện tích đối với phần đất còn lại, nếu đã bán hết đất thì thu hồi GCN gốc sau khi đã cấp GCN cho các bên mua. “Các trường hợp chuyển quyền bằng giấy tay phát sinh sau khi đã kê khai, rà soát thì không có cơ sở giải quyết” - Sở lưu ý. Trường hợp đã được các chi nhánh văn phòng đăng ký thụ lý trước ngày 6-11-2017 thì chi nhánh đăng ký trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN cho người nhận chuyển nhượng (nếu đủ điều kiện) và có thông báo cho chủ sử dụng thực hiện kê khai, rà soát và đăng ký như trên.

Về thẩm quyền cấp GCN, vào ngày 30-3 vừa qua, Sở TN&MT đã tổ chức họp với UBND huyện Hóc Môn, Bình Chánh và thống nhất về thẩm quyền cấp giấy. Theo đó, trường hợp biến động do chuyển quyền bằng giấy tay một phần thửa đất mà không thay đổi mục đích sử dụng đất so với GCN gốc sẽ do chi nhánh VPĐKĐĐ thực hiện. Cơ quan này sẽ trình UBND quận, huyện về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa. Sau khi được UBND quận, huyện chấp thuận, hồ sơ sẽ được chi nhánh VPĐKĐĐ trình VPĐKĐĐ TP cấp GCN. Đối với trường hợp biến động do chuyển quyền và hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi so với mục đích sử dụng được ghi trong GCN gốc sẽ do UBND quận, huyện cấp GCN trên cơ sở xem xét việc chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, điều kiện xử lý vi phạm về đất đai xây dựng; thời điểm sử dụng đất; sự phù hợp quy hoạch; đảm bảo kết nối hạ tầng…