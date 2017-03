TP.HCM họp báo về kinh tế-xã hội, nóng với vụ 'Xin Chào', 'Chòi vịt'

Cho đến hôm nay, ông Nguyễn Văn Bỉ (cất chòi vịt bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở) vẫn chưa được đình chỉ điều tra bị can dù Công an TP đã chỉ đạo Công an Bình Chánh từ trước đó.

Theo đại diện UBND TP, ngoài vụ án ông Bỉ và những vẫn đề liên quan đến vụ án quán cà phê Xin Chào, hiện Công an TP cũng đã chỉ đạo quận, huyện rà soát, kiểm tra lại tất cả vụ án có dấu hiệu hình sự hóa, có thể dẫn đến oan sai.

Liên quan đến sai phạm của cán bộ thuộc UBND huyện Bình Chánh trong vụ án này, đại diện UB cho biết UB huyện đã có ý kiến và vẫn đang chỉ đạo kiểm tra làm rõ, UBND TP sẽ đôn đốc.



Ông Nguyễn Văn Bỉ, người dựng chòi vịt bị bị Công an huyện Bình Chánh, khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Trước đó, chiều 25-4, UBND huyện này đã tổ chức cuộc họp liên quan đến việc sai phạm trong quá trình tiếp nhận và xử lý giấy tờ liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Tấn và Nguyễn Văn Bỉ. Theo đó UBND huyện cho biết có hai cán bộ có sai phạm nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định xử lý cuối cùng.



Trả lời câu hỏi khác, qua vụ án Xin Chào, dư luận thắc mắc có hay không việc thống nhất quan điểm từ trước (họp liên ngành) của các cơ quan tố tụng? Ông Hoan cho rằng tất cả hoạt động của cơ quan tư pháp đều phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Họ có thể trao đổi qua lại nhưng từng cơ quan phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.



Không vì một vụ án cụ thể mà cho rằng có sự liên kết, thống nhất trước của các cơ quan tố tụng. Tất nhiên khi thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi tính chủ quan của người tiến hành, cũng đưa ra quan điểm xử lý khác nhau.

Cũng theo chánh Văn phòng UBND TP, vụ Xin Chào là một vụ án cá biệt, vừa đáng tiếc vừa đáng buồn, nên từ đây chúng ta phải chấn chỉnh lại đội ngũ của mình.

Nhận xét về vụ việc liên quan đến quán cà phê Xin Chào, tại cuộc họp sáng 28-4, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) đánh giá vụ này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường kinh doanh TP. Theo đó việc này tác động rất lớn đến sự nỗ lực của cả TP, trong khi TP đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng hơn cho nhà đầu tư, tạo điều kiện cho hộ làm ăn kinh doanh chính đáng phát triển.