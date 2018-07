TP.HCM: 'Không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm'

Sáng 10-7, Kỳ họp thứ chín HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc. Đến dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết những tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội TP đạt được những kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt, 7 chương trình đột phá đã được triển khai, một số hạng mục đã phát huy hiệu quả...



Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém kéo dài chậm được khắc phục như tăng trưởng chưa đúng tiềm năng, chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh nhiều lĩnh vực giảm và có xu hướng giảm. Cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy cồng kềnh.

7 chương trình đột phá chậm phát huy, thiếu đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tội phạm, cháy, nổ còn diễn biến phức tạp làm nhân dân lo lắng. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả chưa cao.



Đáng chú ý là việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân nhất là những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài còn chậm… gây bức xúc trong nhân dân.

“Tôi đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung mà chương trình đã đề ra để kỳ họp có được những quyết định đúng đắn, bám sát với yêu cầu thực tiễn cuộc sống, thể hiện được ý chí, nguyện vọng, kết tinh trí tuệ của nhân dân TP”- bà Tâm đề nghị.

Không để hình thành các băng, nhóm tội phạm

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết tổng sản phẩm nội địa GRDP trên địa bàn ước đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, đã rà soát đánh giá tính khả thi các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 để điều chỉnh phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.



Ông Trần Vĩnh Tuyến báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Tuyến cũng cho biết tình hình an ninh được đảm bảo, đã ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh phức tạp các vụ xuống đường, gây rối trật tự công cộng.



Bên cạnh đó, TP cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

Sáu tháng đầu năm đã ghi nhận 2.005 vụ, giảm 251 vụ so với cùng kỳ, làm chết 54 người, bị thương 261 người, thiệt hại tài sản hơn 48 tỷ đồng. Trong đó đã điều tra khám phá 1.498 vụ (đạt tỷ lệ 74,71%), bắt 1.661 đối tượng.

Tuy nhiên, ông Tuyến cũng nhìn nhận tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và thách thức. Việc tập trung giải quyết các vụ khiếu nại khiếu kiện kéo dài, mất nhiều thời gian đã ảnh hưởng ít nhiều đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

“Các vụ lôi kéo tụ tập đông người , có hoạt động chống phá, gây mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực phản động dù được kịp thời xử lý có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhưng vẫn ít nhiều tác động ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của TP”- ông Tuyến nói.



Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ngoài ra, ông Tuyến cho biết các vấn đề ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường...vẫn còn gây áp lực lớn, đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ, đồng thời nghiên cứu giải pháp đồng bộ để giải quyết có hiệu quả hơn.



Trong sáu tháng cuối năm, ông Tuyến cho biết TP sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội như nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, không để tạo ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.