Trang bị kiến thức cấp cứu trên biển cho chủ tàu cá

Buổi diễn tập nhằm trang bị kiến thức về sơ cấp cứu cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu đánh cá và các lực lượng khác để nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống trên biển. Đặc biệt trong các tình huống phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, góp phần tăng cường khả năng bám biển, đánh bắt hải sản kết hợp khẳng định chủ quyền biển, đảo.

• Lúc 14 giờ ngày 7-10 tại cảng Cát Lở (phường 11, TP Vũng Tàu), 15 thuyền viên Quảng Ngãi gặp nạn ở Trường Sa đã được đưa về đất liền an toàn. Trước đó, ngày 3-10, tàu cá QNg 95645 TS do ông Nguyễn Văn Đức làm chủ tàu cùng 14 thuyền viên đang hành nghề tại ngư trường đảo Đá Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) thì bất ngờ bị phá nước và chìm. Nhận được tin báo, tàu hải quân đã nhanh chóng ra tiếp ứng và đưa 15 thuyền viên vào đảo Đá Tây an toàn. Sau một ngày ở lại đảo Đá Tây để chăm sóc sức khỏe, các thuyền viên được đưa về đất liền.