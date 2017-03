Tranh cãi việc phạt vỏ xe mòn, đèn mờ

Mới đây Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM và Hiệp hội Vận tải hàng hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT có hướng dẫn cụ thể về cách thức xác định vỏ mòn, biển số mờ, đèn mờ không đảm bảo an toàn giao thông. Nguyên do, các thành viên của hai hội này phản ánh việc CSGT kiểm tra, xử phạt các lỗi này từ việc quan sát bằng mắt thường, không thuyết phục.

Trước đề nghị này, Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của một số đơn vị liên quan.

Ông BÙI VĂN QUẢN, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM:

Dùng mắt sẽ không thuyết phục





Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp phản ánh bị CSGT xử phạt về lỗi vỏ mòn, biển số mờ, đèn mờ không bảo đảm an toàn kỹ thuật với mức 900.000 đồng/trường hợp. Tuy nhiên, CSGT chỉ đánh giá bằng mắt thường, không dùng thiết bị đo lường làm căn cứ xử phạt và cũng không ghi rõ mức độ vi phạm.

Trong khi thực tế, nhiều khi dùng máy móc, thiết bị như cân tải trọng vẫn xảy ra sai sót thì dùng mắt xác định sẽ không thuyết phục. Vì vậy, hiệp hội có văn bản gửi Bộ Công an và Bộ GTVT đề nghị ban hành hướng dẫn cụ thể cách thức xác định độ mòn của vỏ, biển số mờ, đèn mờ không đảm bảo. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần quy định cụ thể phải sử dụng các thiết bị đo lường theo quy trình thống nhất để tránh gây những bức xúc cho lái xe và doanh nghiệp vận tải.

Ông TRẦN NGỌC THỌ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Quản lý không tốt, sao phạt nạn nhân





Theo quy định, người điều khiển ô tô khi tham gia giao thông để biển số không rõ chữ hay điều khiển xe có vỏ không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ bị phạt. Tuy nhiên, nhiều tài xế và doanh nghiệp thuộc hiệp hội phản ánh các tiêu chí nhận biết thế nào là biển số mờ, không rõ chữ và vỏ xe mòn không đảm bảo an toàn mang tính định tính.

Ngoài ra, do đặc thù khí hậu, nhất là vào mùa mưa ở những đường sá sình lầy thì xe đi một đoạn ngắn là biển số mờ do bùn đất văng, bám vào. Trong các trường hợp này, sao không phạt các đơn vị quản lý không tốt để nhiều xe lôi đất đá ra đường mà xử phạt các nạn nhân?

Do vậy, hiệp hội đã đề nghị Bộ Công an hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra, xác định vi phạm đối với các lỗi này một cách khoa học, giúp các doanh nghiệp, tài xế hiểu rõ, chủ động chấp hành.





CSGT TP.HCM kiểm tra việc tuân thủ pháp luật giao thông. Ảnh minh họa: HTD

Thượng tá PHAN VĂN MIẾNG, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Chỉ phạt khi vỏ quá mòn





Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ CSGT chỉ xử phạt lỗi vỏ mòn, đèn xe hỏng, biển số mờ khi hư hỏng quá nặng.

Bởi CSGT không có phương tiện máy móc kỹ thuật nên khó đánh giá độ mòn của vỏ. Ở vỏ có một điểm lõm sâu nhất để xác định độ mòn, song thực tế cũng khó phát hiện, xử lý. Vì vậy CSGT chỉ lập biên bản khi vỏ hết gai, mòn tới bố. Ngoài ra, thông thường các tài xế cũng thay thế đèn hư hỏng để đảm bảo an toàn lưu thông, nhất là trong điều kiện lưu thông vào ban đêm hay trời mưa, mù.

Trung tá PHAN VĂN THƯƠNG, Phó Trưởng phòng PC67 Đà Nẵng:

Đưa xe về đo để đảm bảo pháp lý





Chúng tôi ít xử lý các lỗi vỏ mòn, đèn mờ hay biển số mờ. Bởi nếu xe nào không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật thì đã không thể qua các khâu đăng kiểm.

Cũng như việc xử lý các trường hợp về khí thải, nồng độ cồn… phải thực hiện thông qua các thiết bị đo chuyên dụng mới thuyết phục, tránh được các phản ứng của tài xế. Tức là muốn xác định các lỗi vi phạm như vỏ mòn, đèn mờ, biển số mờ thì phải có thiết bị đo chứ không thể xử lý cảm tính. Nếu không có thiết bị chuyên dụng, CSGT sẽ liên lạc với Sở GTVT hoặc trung tâm đăng kiểm đưa xe về đo để đảm bảo tính pháp lý cho việc xử lý.

Ông NGUYỄN HƯƠNG, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng:

Có thiết bị mới đo được





Quy định xử phạt các lỗi trên bằng mắt thường thì khó thuyết phục được tài xế. Theo tôi, cần có thiết bị đo xác định cụ thể độ mòn của vỏ bánh, độ mờ của đèn chiếu sáng.

Đối với vỏ thì có hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng và dùng thước đo vào rãnh vỏ để xác định vỏ mòn hay không.

Đối với đèn thì quan trọng nhất là đèn chiếu xa và chiếu gần. Việc quan sát bằng mắt thì khó thể xác định đèn mờ hay không mà phải dùng thiết bị đo lường mới có cơ sở để xử phạt người vi phạm. Theo đó, hai đèn này khi đo phải có độ sáng trên 10.000 cd mới đạt yêu cầu.

Riêng về biển số mờ thì trung tâm gặp khá nhiều, có thể do xe đi đường bụi bặm bám vào. Nếu lau chùi mà biển số sạch rõ ngay thì không sao. Chỉ khi nó quá cũ, mờ và nước sơn trên bong tróc, không còn nhận dạng bằng mắt thường được nữa thì bắt buộc phải sửa, đổi biển số.

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG DIỆP, Phó Trưởng phòng PC67, Công an TP.HCM:

Khó chứng minh nên chủ yếu nhắc nhở





Việc xác định đèn thiếu sáng hay còi quá to, khói vượt chuẩn phải được xác định từ các thiết bị đo chuyên dùng. Hiện CSGT TP.HCM chỉ có một số máy đo âm thanh, khói chứ chưa được trang bị máy đo cường độ ánh sáng. Không có máy đo thì việc chứng minh đèn mờ là rất khó. Do vậy trong nhiều trường hợp quan sát bằng mắt mà thấy đèn mờ thì chúng tôi vẫn chỉ nhắc nhở là chính. Trừ khi xe thiếu hoặc có nhưng đèn soi biển số không có tác dụng, không mở đèn chiếu sáng trong thời gian bắt buộc… thì CSGT mới xử phạt.

Tương tự, về độ mòn của vỏ, thực tế chủ xe có thể trang bị vỏ mới, đạt chuẩn nhưng có khả năng tài xế đổi vỏ mới lấy vỏ cũ. Đây là nguy cơ dẫn đến nổ vỏ, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc xác định mòn quá chuẩn hay chưa cũng không thuyết phục khi thiếu thiết bị đo nên CSGT TP.HCM cũng ít xử phạt về lỗi này.