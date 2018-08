Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 10 cơ quan Công an

Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Nông.





Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Hồng Kỳ, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, phụ trách lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 17-8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Bên cạnh đó, 8 đồng chí cũng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.





Theo đó, Bộ Công an quyết định sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố Cần Thơ vào Công an thành phố Cần Thơ.* Ngày 17-8, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ là Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.





* Ngày 17-8, thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trao quyết định điều động hai lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đó, Bộ Công an đã điều động Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh và Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Như vậy, đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế có 1 giám đốc và 6 phó Giám đốc.

* Ngày 16-8, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố các quyết định của Bộ Công an về sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy Công an tỉnh.





Theo đó, bộ máy Công an tỉnh Đồng Nai gồm có: Ban giám đốc và 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với mô hình cũ; sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh thành Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Văn Quyết Thắng Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai và 2 Phó giám đốc: Chu Văn Liên, Trần Tuấn Triệu về nhận công tác tại Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

* Chiều 15-8, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Công an về công tác tổ chức và cán bộ của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) và Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11).





Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Trung tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII giữ chức vụ Cục trưởng Cục C10.

Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII giữ chức vụ Cục trưởng Cục C11.

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm các Phó Cục trưởng Cục C10, C11; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí lãnh đạo thuộc Tổng cục VIII nghỉ công tác.





* Sáng 15-8, Cục Truyền thông Công an nhân dân đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Cục Truyền thông Công an nhân dân; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Theo quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an nhân dân có 14 lãnh đạo.





Thiếu tướng Mai Văn Hà, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an nhân dân giữ chức Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, kiêm Giám đốc Truyền hình Công an nhân dân phụ trách chung, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng lực lượng, trực tiếp chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác hậu cần; trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý báo chí, Ban Thư ký Biên tập Truyền hình Công an nhân dân.

13 đồng chí giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân gồm: Thiếu tướng Phạm Văn Miên, kiêm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Đại tá Mã Duy Quân; Đại tá Nguyễn Hữu Phúc; Đại tá Trần Kim Thẩm; Đại tá Phạm Quang Khải; Đại tá Trần Thanh Phong; Đại tá Nguyễn Quang Vinh; Đại tá Hoàng Xuân Quang; Đại tá Đặng Lan Dung; Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh; Thượng tá Trần Cao Kiều; Thượng tá Bùi Anh Tuấn; Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn.

Cơ cấu tổ chức mới của Cục truyền thông Công an nhân dân sẽ bao gồm 10 đầu mối, trong đó có 4 phòng chức năng (là Phòng Tổng hợp, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Quán lý Báo chí, xuất bản), 1 cơ quan đại diện tại phía Nam, 3 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm Báo Công an nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân, Nhà Xuất bản Công an nhân dân), ngoài ra còn có đầu mối Phát thanh Công an nhân dân và Điện ảnh Công an nhân dân. Trong Cục Truyền thông Công an nhân dân sẽ có tổng cộng 21 đơn vị cấp Phòng, Ban.





* Chiều 14-8, Đại tá Vũ Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phan Văn Dũng, nguyên Phó giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

* Ngày 13-8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát giao thông và thông báo các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đảm nhận cương vị Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định giữ nguyên chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đối với các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Trung; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại tá Lê Xuân Đức; Đại tá Đỗ Thanh Bình; Đại tá Vũ Ngọc Dũng; Đại tá Nguyễn Văn Minh; Đại tá Trần Thanh Trà; Thượng tá Đinh Thế Anh