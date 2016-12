Tử vong bất thường sau cú điện thoại: Khởi tố 6 người

Ngày 29-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, về vụ việc anh Nguyễn Văn Trí (33 tuổi, ở xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) tử vong cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội bắt người trái pháp luật.

6 bị can bị khởi tố, tạm giam gồm Hoàng Văn Mậu (28 tuổi), Nguyễn Cảnh Đình, Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, cùng trú huyện Đô Lương), Nguyễn Đức Trí (26 tuổi) và Phan Văn Hoàng (26 tuổi, cùng trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Văn Bình (26 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc).



Khu vực phát hiện thi thể anh Trí



Như đã đưa tin, khoảng hơn 23 giờ ngày 7-12, sau khi anh Trí nhận được cuộc điện thoại của ai đó gọi đến thì anh rời khỏi nhà. Kể từ đó, anh Trí mất tích bí ẩn. Gia đình lo lắng, đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy tung tích.



Đến sáng 11-12, người dân ở xã Trù Sơn (huyện Đô Lương) đi đánh cá tại vùng đồng nước bàu Vắp (giáp ranh giữa xã Trù Sơn và xã Hiến Sơn) thì bàng hoàng phát hiện thi thể anh Trí nổi lên.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy tối 7-12, sau khi xem xong trận bóng đá Việt Nam-Indonesia, Mậu đã rủ nhóm trên đến quán của mình (ở xóm 11, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) ăn nhậu.

Khi đang uống rượu, Mậu kể cho mọi người nghe việc người nhà của Mậu tên là Thế thời gian gần đây thường xuyên bị nhắn tin đe dọa, chửi bới. Mậu nghi ngờ do anh Trí thực hiện.

Mậu nói sẽ tổ chức bắt anh Trí để hỏi và làm rõ vụ việc, cả nhóm cầm chén lên uống, đồng ý. Mậu bảo Bình điện thoại dụ dỗ, đón anh Trí đi đánh bài.

Tiếp theo, Mậu yêu cầu tất cả cùng đi đến khu vực cầu Sơi (thuộc xã Hiến Sơn) để đón, bắt anh Trí. Mậu đưa cho mỗi người một ống tuýp sắt, gậy. Mậu còn cầm theo giấy, bút nhằm ép anh Trí viết giấy công nhận là người nhắn tin.

Lúc Đình chở anh Trí đến gần cầu, Mẫu đã ra chặn để bắt. Do thấy đông người chặn bắt với ống tuýp, gậy sắt trên tay nên anh Trí đã bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn do quá sợ hãi, anh Trí đã nhảy xuống nước bàu Vắp.

Thấy vậy, nhóm Mậu đã lấy gậy, áo để đưa anh Trí cầm lấy, kéo vào nhưng anh không với được. Thấy anh Trí bị chìm xuống nước, Mậu dặn mọi người đi về không ai được tiết lộ bất cứ điều gì về việc này.