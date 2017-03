Tung toàn bộ trinh sát đưa hai bé về nhà an toàn

(PLO) - Lúc 19 giờ ngày 21-3, công an Tân Bình cho biết đã tìm thấy hai cháu Hoàng Tiến Dũng (12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Hoàng Hoa Thám) và em gái Hoàng Nguyễn Phương Linh (6 tuổi, trường mầm non Thân Nhân Trung) tại nhà của phó trưởng khu phố 4, phường 13, Tân Bình và đưa về nhà an toàn.



Hai cháu bé đã ra khỏi nhà từ chiều 20-3 đã được đưa về nhà.. Ảnh gia đình cung cấp



Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 20-3, gia đình hai cháu bé phát hiệt hai cháu đã rời khỏi nhà tại đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) đi đâu không biết. Sau khi đã hỏi, tìm tại nhà các người than, quen của gia đình không thấy tung tích hai cháu bé, cha hai cháu là anh Hoàng Kim Cách đã đến công an trình báo về việc nghi ngờ hai cháu mất tích. Ngay khi nhận thông tin, công an quận Tân Bình đã tung toàn bộ lực lượng trinh sát hình sự và cả công an phường 13 vào cuộc tìm hai cháu bé. Theo trình báo của gia đình, khi đi khỏi nhà hai cháu có mang theo hai con heo đất có tiền tiết kiệm của hai cháu. Trước đó, cháu Dũng có bài kiểm tra bị điểm thấp nên có lo sợ bị cha mẹ nhắc nhở... Công an quận đã ráo riết tìm kiếm tại tất cả các trung tâm thương mại, điểm vui chơi...mà hai cháu có thể lui tới vì lo sợ hai cháu rơi vào tay kẻ xấu sẽ nguy hiểm. Đến khoảng 18 giờ 30, phó trưởng khu phố 4, phường 13, Tân Bình phát hiện hai cháu đang ở gần nhà mình nên đã giữ hai cháu lại và báo cho công an và gia đình đến đón. Ngay lập tức, lực lượng đã đón hai cháu về nhà an toàn. Trước đó, vào trưa ngày 21-3, một phụ nữ quen biết với gia đình thấy hai cháu đi trên đường Bình Giã đã kêu để giữ lại nhưng hai cháu đã bỏ chạy. Công an quận cho biết do cháu Dũng lo sợ sẽ bị gia đình la trách vì bị điểm thấp nên đã dắt theo em gái bỏ nhà đi chơi. Ái Nhân- Xuân Ngọc