Tùy tiện đào phá, di dời gần 150 ngôi mộ

Tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý Ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đã yêu cầu tạm dừng thi công dự án trên để rà soát, kiểm tra, đánh giá lại việc di dời mộ. Riêng việc làm rõ trách nhiệm, hướng xử lý sự việc đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh. Còn ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, thông tin: “Vừa rồi UBND TP Nha Trang đã có báo cáo sự việc này nhưng UBND tỉnh thấy không đạt. Do đó UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Nha Trang kiểm tra lại sự việc, đồng thời đánh giá lại dự án này, rà soát phần nào chủ đầu tư phải thỏa thuận với dân, phần nào Nhà nước thu hồi đất. Chậm nhất ngày 15-8 phải báo cáo UBND tỉnh”. Cơ quan công an vào cuộc Một nguồn tin cho Pháp Luật TP.HCM biết hiện Phòng An ninh xã hội (PA88, Công an tỉnh Khánh Hòa) đang tiến hành làm rõ việc di dời mộ trên sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.