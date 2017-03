Tuyên án vụ 'tờ vé số độc đắc rắc rối' ở Vũng Tàu

Trong vụ này nguyên đơn là ông Lưu Tiến Bình (chủ tiệm vàng Kim Bình, phường 3,TP Vũng Tàu) và bị đơn là ông Nguyễn Bùi (71 tuổi).

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ, ngày 22-12-2014, Công an phường 3 lập biên bản ghi nhận tin báo tố giác của ông Bình cùng một tờ vé số TGC 12 347921 mở thưởng ngày 21-12-2014 của ông Bùi.

Ông Bình cho rằng do nhầm lẫn nên ông và nhân viên tưởng tờ vé số này trúng giải đặc biệt (số trúng là TGC12 349721, nhầm số 79 thành 97) nên đã đưa cho ông Bùi số tiền 1,350 tỉ đồng.

Ngay sau khi phát hiện nhầm lẫn, ông Bình yêu cầu ông Bùi trả lại tiền nhưng ông Bùi không trả. Do đó ông đã làm đơn thưa ra Công an TP Vũng Tàu.



Ông Bùi và ông Bình trong phiên tòa sáng nay



Sau khi họp liên ngành nội chính, vụ án đã được khẳng định không có dấu hiệu hình sự nên chuyển qua tòa để giải quyết dân sự.

Theo xác nhận của ông Bình, ông chỉ giao nộp một tờ vé số duy nhất cho công an TP Vũng Tàu. Đó là tờ vé số nhận từ ông Bùi.

Thế nhưng luật sư của ông Bùi cho rằng trong hồ sơ thể hiện có bốn tờ vé số khác nhau. Cụ thể, tờ vé số khi được niêm phong là một tờ khác; khi mở niêm phong lại là một tờ khác và thể hiện đây là vé số đài Đồng Nai; trong văn bản của Công an phường 3 báo cáo vụ việc lại là một tờ vé số thứ 3, trúng thưởng 6 triệu đồng. Cuối cùng khi đưa đi giám định lại một lần nữa thể hiện có thêm một tờ vé số thứ tư trong hồ sơ. Tất cả biên bản giao nhận đều có sự chứng kiến, ký tên của ông Bình.

Tòa đã xem xét và thấy đây là các biên bản do cơ quan Công an TP Vũng Tàu lập. Mặc dù ông Bình có ký xác nhận nhưng đây là lỗi trong quá trình ghi chép biên bản của công an, không phải do lỗi của ông Bình, không phải là căn cứ để xác định có một tờ vé số khác của tỉnh Đồng Nai được đưa vào hồ sơ.

Tòa đã trưng cầu giám định tờ vé số TGC12 347921 của Tiền Giang và cho kết quả chữ ký trên mặt sau của tờ vé số là của ông Bùi, chữ số CMND trên mặt sau tờ vé số là do con ông Bùi viết.



Tờ vé số đài Tiền Giang mở ngày 21-12-2014 mà hai bên đang tranh chấp

Từ đó, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định tờ vé số của ông Bùi giao dịch với ông Thắng (nhân viên của ông Bình) là tờ vé số ông Bình cung cấp cho công an.



Theo công văn xác nhận của công ty xổ số Tiền Giang, giải đặc biệt ngày 21-12-2014 được phát hành có dãy số 349721 (lệch số 7 và 9 so với vé số của ông Bùi). Do đó, tờ vé số của ông Bùi không trúng giải thưởng nào.

Ngoài ra, qua làm việc với người bán vé số dạo, chủ đại lý vé số trên Bình Dương và những người trúng số khẳng định cả bảy tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày hôm đó đều đã có người nhận thưởng và đều ở Bình Dương. Từ đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận không thể tồn tại một tờ vé số thứ tám trúng giải đặc biệt để ông Bùi mua được ở Vũng Tàu.

HĐXX bác ý kiến của ông Bùi cho rằng ông Thắng đã có sự đánh tráo tờ vé số rồi đưa một tờ vé số khác cho ông ký tên.

Theo HĐXX, có đủ cơ sở xác định tờ vé số ông Bùi giao dịch với ông Thắng là tờ vé số không trúng giải đặc biệt, cũng như không trúng giải nào. Giao dịch trên là vô hiệu do bị nhầm lẫn. Việc nhầm lẫn không có lỗi của ông Bùi.

Mặc dù luật sư của ông Bùi cho rằng đây là việc mua bán vé số, giao dịch đã hoàn thành, bên bán phải chịu. Tuy nhiên, tòa cho rằng ngay khi phát hiện nhầm lẫn, ông Bình được quyền yêu cầu ông Bùi giao lại tiền. Vì ông Bùi không đồng ý nên ông Bình có toàn quyền khởi kiện để đòi lại tiền. Đồng thời tòa cũng bác yêu cầu của viện để xem xét việc có bốn tờ vé số.

Căn cứ các chứng cứ đưa ra, tòa đã tuyên vợ chồng ông Bùi phải hoàn trả lại số tiền 1,350 tỉ đồng cho ông Bình. Ông Bình sẽ trả lại tờ vé số đã nhận cho ông Bùi.

Luật sư bảo vệ của ông Bùi cho rằng việc tòa đánh giá chứng cứ của Công an TP Vũng Tàu cung cấp là có sai nhưng vẫn suy luận ra theo hướng đúng để xử là vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Sau phiên tòa, ông Bùi đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án.