UBND TP chỉ đạo khắc phục tình trạng cá chết ở kênh Nhiêu Lộc

Theo đó, TP đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP tích cực duy trì và tăng cường vớt rác ngay sau cơn mưa lớn, không để rác làm ngăn dòng chảy, chủ động lắp đặt thêm các thùng chứa rác dọc theo bờ kênh để thuận tiện cho các hộ dân đi lại trên hành lang dọc bờ kênh vứt rác đúng quy định;…





Vớt cá chết trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: TT

Yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản ở kênh, quan trắc môi trường trước mùa mưa để có biện pháp xử lý, cải tạo kịp thời môi trường nước kênh ở đoạn bị ô nhiễm.



Giao Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (giai đoạn 2), sớm đưa nhà máy vào hoạt động nhằm giải quyết việc xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường nước trong lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè; cùng các dự án cải tạo rạch nạo vét lòng kênh.

Cùng với đó, Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an các quận 1, 3, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.



Thời gian qua, cá ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chết hàng loạt. Ảnh: TT

Đồng thời, UBND quận 1, 3, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình chủ động thực hiện công tác duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước do các quận quản lý; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường;

Tổ chức tuyên truyền để vận động người dân đi lại và sinh sống dọc theo tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè không xả rác, đổ nước thải trực tiếp xuống lòng kênh nhằm nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị TP và vận động bà con nhân dân không thả cá phóng sinh vào đầu mùa mưa hay lúc nước kênh có hiện tượng bị ô nhiễm xảy ra cá chết; không vớt cá chết để sử dụng vào mục đích khác...