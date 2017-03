Ứng cử viên Đinh La Thăng: 'Chúng tôi nói là làm, hứa là phải thực hiện'

Ứng cử viên ĐBQH Đinh La Thăng, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã nói như vậy tại buổi tiếp xúc giữa cử tri huyện Hóc Môn với ứng cử viên ĐBQH khoá 14 ngày 8-5.



Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao đổi với cử tri xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 9, sáng 8-5. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ăn thực phẩm bẩn, uống nước không sạch

Một trong những vấn đề nóng được nhiều cử tri quan tâm là vấn đề thực phẩm bẩn đang len lỏi vào từng bữa cơm gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Bà Võ Thị Anh, cử tri xã Xuân Thượng, lo lắng về vấn đề thực phẩm bẩn đang tràn lan và không kiểm soát được. “Sức khỏe người dân đang bị đe doạ, nhất là tỉ lệ người dân bị ung thư ngày càng cao và một trong những nguyên nhân là do thực phẩm bẩn”. Bà Anh cho rằng việc kiểm soát thực phẩm bẩn là nằm trong tầm tay của chính quyền địa phương nên cần phải tập trung các giải pháp để giải quyết triệt để, đảm bảo cho người dân được ăn sạch, uống sạch và giảm bệnh tật.

Theo các cử tri, huyện Hóc Môn còn thiếu nước sạch nghiêm trọng, người dân đang phải dùng nước giếng khoan hoặc giếng bơm. Trong khi đó, môi trường bị ô nhiễm, các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp xả thải ra môi trường, ngấm xuống đất và người dân sử dụng nước ngầm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Ông Trần Văn Thủy, cử tri xã Bà Điểm, thông tin tại tổ 14, ấp 5 nhiều năm nay khổ sở vì ngay trong ấp có một cơ sở thuộc da chỉ cách khu dân cư 25 m.

Các hóa chất từ cơ sở thuộc da khiến cho vật dụng trong nhà của người dân bị ôxy hóa, mùi hôi nồng nặc. Ông Thủy lo lắng người dân trong vùng đang sử dụng nước ngầm cũng sẽ bị ảnh hưởng vì các hóa chất này ngấm xuống đất. “Về lâu về dài chúng tôi rất lo lắng sẽ xuất hiện xóm ung thư vì thực tế trong tổ chúng tôi đã có năm người chết vì ung thư” - ông Thủy nói. Ngoài ra, việc thiếu nước sạch cũng khiến cho người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cử tri Nguyễn Thanh Long, xã Xuân Thới Thượng cho biết một thực tế tại xã này, do chưa có nước sạch nên địa phương đã tạo điều kiện cho người dân một bồn nước 5.000 lít để người dân sử dụng chung. “Tại một TP lớn nhất nước mà người dân còn phải khổ sở mang can đi xách từng can nước để về sử dụng là không thể chấp nhận được”, ông Long nói.

Hàng loạt vấn đề nổi cộm tại trên địa bàn huyện Hóc Môn như đường sá xuống cấp, ô nhiễm môi trường, quy hoạch chậm triển khai, dự án treo… đã khiến cho cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.



Đã nói là phải làm được

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tiếp thu ý kiến của cử tri và cho biết đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện tiến hành giải quyết bức xúc cho dân. Riêng vấn đề thực phẩm bẩn, ông Thăng cho rằng đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay, đặc biệt là đối với một TP đông dân như TP.HCM. Hiện TP đang giao thành lập cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm quản lý từ khâu nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ để kiểm soát chặt chẽ hơn thực phẩm bẩn. Cùng với đó là quản lý chặt các chợ đầu mối và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát.

Bí thư Thăng cũng khẳng định sẽ giải quyết ngay các vấn đề nóng của địa phương. Cụ thể về vấn đề nước sạch thì huyện Hóc Môn làm việc với các đơn vị liên quan để cung cấp nước sạch cho dân trong năm 2016. Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, “Tôi sẽ giao Sở TN&MT rà soát lại tất cả các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Hóc Môn. Nếu cần thì phải thu hồi giấy phép, yêu cầu dừng hoạt động” - ông Thăng nói.

Người đứng đầu cấp ủy TP cũng khẳng định sẽ chỉ đạo rà soát và công khai tất cả các quy hoạch và dự án treo để đảm bảo điều kiện sống cho người dân. “Tôi luôn luôn quán triệt phương châm nói là làm, không làm được thì dứt khoát không hứa. Mong cử tri giám sát tất cả các chương trình hành động của tất cả các ứng viên, dù trúng hay không trúng thì tất cả các chương trình hành động hôm nay được thực hiện nghiêm túc. Tôi sẽ trao đổi với huyện nhưng vấn đề trước mắt nóng bỏng thì kiến nghị TP để giải quyết ngay cho nhân dân. Việc lâu dài thì cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện” - Bí thư Thăng cho biết.

Đại diện cho năm ứng cử viên ĐBQH, ông Đinh La Thăng hứa sẽ tập trung giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm và khẳng định những vấn đề bà con quan tâm phải có sự chuyển biến chứ không nói ra rồi để đó. Đồng thời Bí thư Thăng cũng khẳng định: “Phải làm sao để huyện Hóc Môn tiến gần hơn khoảng cách với các quận trong nội thành để người dân Hóc Môn cũng phải được hưởng những thành tựu của TP”.