Vì sao nguyên Bí thư Thị xã Bến Cát - Bình Dương bị bắt giam?

Chiều 10-8, Tại Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bình Dương thông tin cơ quan báo chí về sai phạm của Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm các quy định sử dụng tài sản nhà nước sai quy định gây thất thoát lãng phí” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, từ năm 2005 đến 2008, Công ty TNHH Xuất khẩu thương mại An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây) do bà Hồ Thị Hiệp làm giám đốc có vay của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Tây Sài Gòn 72 tỉ đồng và thế chấp ngân hàng hơn 20 héc ta đất, bao gồm nhà xường mặt tiền.



Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ án. Ảnh: Vũ Hội.

Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên ngân hàng đã đưa Công ty An Tây vào danh sách nợ xấu. Năm 2011, ngân hàng đã sử dụng vốn dự phòng xử lý rủi ro để trả cho khoản nợ này.



Sau đó, ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn đã tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Việc thực hiện xử lý tài sản thế chấp được thực hiện từ năm 2012 đến 2015 do ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng thực hiện. Phương thức xử lý tài sản thế chấp được ngân hàng giao cho bà Hồ Thị Hiệp tự bán.

Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Hồng Khanh là người mua lại tài sản thế chấp của bà Hiệp từ ngân hàng. Quá trình thanh lý tài sản giữa bên mua và ngân hàng đã vi phạm pháp luật vì phía ngân hàng không có văn bản thỏa thuận với bên bán; không định giá tài sản; không đấu giá tài sản và bán tài sản không đúng thẩm quyền.

Cụ thể, tổng giá trị tài sản của Công ty An Tây đem thế chấp khoảng 80 tỉ đồng, nhưng cá nhân ông Hùng, ông Lộc đã thoả thuận với bà Hiệp và ông Khanh hạ thấp giá bán chỉ đưa số tiền bán tài sản thế chấp về cho ngân hàng là 8,7 tỉ đồng. Ông Khanh lúc đó là Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thỏa thuận với ông Hùng, ông Lập để trích 50% số tiền bán tài sản cho bà Hiệp, phần còn lại đưa cho ngân hàng.

Tính đến thời điểm hiện nay, số nợ của Công ty An Tây nợ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng 106 tỉ đồng, số tiền này ngân hàng không thể thu hồi lại được. Gây thiệt hại lớn đối với tài sản nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, từng là Phó chủ tịch UBND thị xã Bến Cát đã thoả thuận thống nhất với ông Hùng và ông Lộc cùng bà Hiệp trích 50% số tiền bán tài sản thế chấp để đưa lại cho bà Hiệp. Ông Khanh trực tiếp đưa cho bà Hiệp là 4,1 tỉ đồng.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh đã đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc để gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc.

Đến ngày 10-8, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã có kết luận các vi phạm của Ban Thường vụ và cá nhân lãnh đạo Thường trực Thị ủy Bến Cát. Trong giai đoạn từ tháng 10-2015 đến hết tháng 6-2016, Ban thường vụ này đã có vi phạm trong việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Ngày 29-11-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.