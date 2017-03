Việt Nam-Nhật Bản ủng hộ không quân sự hóa ở biển Đông

Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam thông qua việc triển khai giai đoạn 6 Sáng kiến chung Việt-Nhật trong năm 2016. Khẳng định hợp tác chặt chẽ triển khai chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2...

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông. Các bên liên quan không có những hành động thay đổi nguyên trạng, gây phức tạp, mở rộng tranh chấp và quân sự hóa trên biển Đông. Giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982...