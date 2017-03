Vụ công an đánh chết nghi can: Còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Theo hồ sơ vụ án, trước đây TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) từng có quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung nhưng Viện không tiến hành điều tra.

Cụ thể, ngày 28-6-2013, TAND TP Tuy Hòa có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Viện KSND TP Tuy Hòa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, Nguyễn Thân Thảo Thành về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Tòa yêu cầu Viện thu thập chứng cứ để xác định có bao nhiêu ổ tụ máu tách rời nhau trên da đầu và ở mô liên kết trên xương sọ nạn nhân Ngô Thanh Kiều; xác định phương, chiều, hướng của công cụ tác động gây nên các thương tích có trên đầu nạn nhân Kiều; xác định công cụ gây ra các thương tích trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều là vật tày cứng hay vật tày mềm hoặc vật tày vừa cứng vừa mềm; xác định bị can Nguyễn Thân Thảo Thành đã dùng dùi cui đánh chính xác bao nhiêu nhát trên đầu nạn nhân Kiều; ngoài bị can Thành còn có ai khác đánh vào đầu anh Kiều hay không…

Tuy nhiên, ngày 26-8-2013, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa Lê Minh Chánh có công văn gửi TAND TP Tuy Hòa cho rằng: các bị can Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy đều là cán bộ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ, mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với Ngô Thanh Kiều. Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc tòa án yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự các bị can tội cố ý gây thương tích là không cần thiết.

Viện KSND TP Tuy Hòa cho rằng nhận thấy các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP Tuy Hòa đã thể hiện đầu đủ trong hồ sơ vụ án, chứng cứ chứng minh tội phạm đã được thu thập, xác minh làm rõ. Do đó, Viện KSND TP Tuy Hòa giữ nguyên quan điểm truy tố theo nội dung cáo trạng số 64 ngày 22-5-2013.

TẤN LỘC