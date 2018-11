Xem xét khởi tố vụ vỡ hồ bơi vô cực ở Nha Trang

Chiều 22-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay giám đốc công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát kinh tế thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở làm chết bốn người gia đình thầy giáo, sập 10 căn nhà tại khu vực núi Cô Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.



Sẽ xem xét khởi tố vụ án

Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin: Trước mắt Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng nắm lại các nội dung liên quan, tìm chứng cứ, xác định nguyên nhân, sau đó tiến hành theo thủ tục tố tụng. “Trên cơ sở đó, CQĐT sẽ xem xét có khởi tố vụ án hay không” - ông nói.

Một nguồn tin khác cho biết thêm: Sau khi xảy ra vụ sạt lở làm chết người, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra hiện trường để phục vụ điều tra. Công an tỉnh cũng đã tiếp cận hồ sơ liên quan đến dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú do Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thanh Châu (gọi tắt là Công ty Thanh Châu) làm chủ đầu tư. Đây là dự án có hồ bơi vô cực đang xây dựng trên núi Cô Tiên bị vỡ, nước đổ xuống khu dân cư làm chết người, sập nhà ngày 18-11 sau trận mưa lớn.



Đám tang bốn người trong gia đình thầy giáo do nước, đất đá từ hồ bơi trên núi đổ xuống. Ảnh: TẤN LỘC

Dự án ba lần điều chỉnh

Cùng ngày, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về sự cố sạt lở tại khu vực dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú.

Theo báo cáo, dự án trên được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) vào tháng 7-2011, trong quy hoạch có công trình hồ bơi với diện tích sử dụng đất hơn 970 m2, diện tích xây dựng hơn 430 m2.

Khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần thứ nhất vào tháng 4-2014, phần diện tích hồ bơi được điều chỉnh thành đất cây xanh. Đến khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần hai vào tháng 11-2016, phần diện tích cây xanh trên được điều chỉnh thành đất dịch vụ (ký hiệu DV-01) với diện tích sử dụng đất hơn 3.000 m2, diện tích sử dụng 775 m2.

Bản vẽ quy hoạch chia lô được duyệt kèm quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần hai của UBND tỉnh có thể hiện hình ảnh công trình hồ bơi tại khu đất ký hiệu DV-01. Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lần thứ ba hồi tháng 4-2017 của UBND tỉnh chỉ điều chỉnh quy hoạch chia lô các ô đất, không điều chỉnh các nội dung liên quan đến ô đất ký hiệu DV-01.

Theo Sở Xây dựng, từ khi điều chỉnh quy hoạch năm 2014, chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh bản vẽ thi công. Chủ đầu tư cũng chưa thực hiện các thủ tục đầu tư để đề nghị cấp phép xây dựng cho công trình (đối với công trình không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng). Chủ đầu tư cũng chưa báo cáo thông tin công trình để cơ quan chức năng thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định.

Trong vụ việc này, chủ đầu tư đã thừa nhận có thi công làm hồ bơi, trong khi Sở Xây dựng khẳng định công trình này phải hoàn chỉnh các thủ tục mới được xem xét cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan trước khi khởi công. Như vậy, việc thi công xây dựng công trình khi chưa được phép của các cơ quan chức năng dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có đủ dấu hiệu cấu thành tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 BLHS. Luật sư NGUYỄN TƯỜNG LINH

(Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa)

“Hồ bơi phải có giấy phép mới được xây”

Cũng theo báo cáo, qua rà soát quy định liên quan, nếu chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình hồ bơi tại dự án thì phải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư để được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan trước khi khởi công xây dựng công trình.

Theo ông Trần Văn Thọ, trước năm 2014, dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú thực hiện theo quy hoạch 1/500 mà không cần giấy phép xây dựng. Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch từ năm 2014 đến nay, dự án này phải có giấy phép xây dựng theo quy định. Như vậy, từ năm 2014 đến nay dự án này có nhiều công trình vi phạm vì không làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Ông Thọ cho biết thêm: Dự án này có nhiều loại công trình. Hiện nay Sở Xây dựng đang rà soát lại tất cả công trình đã làm để xác định công trình nào không cần giấy phép xây dựng, công trình nào phải có. “Riêng hồ bơi, chúng tôi khẳng định là chủ đầu tư phải làm thiết kế bản vẽ thi công, có giấy phép mới được xây dựng” - ông khẳng định.