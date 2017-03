Yêu cầu khẩn trương cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn làm năm người chết

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành y tế tỉnh huy động tối đa các điều kiện về bác sĩ, trang thiết bị để tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, tổ chức tang lễ cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông này theo đúng truyền thống văn hóa dân tộc tại địa phương.



Hiện trường vụ tai nạn.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngoài ra, trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắc Nông, Kon Tum, Lâm Đồng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là quy định cấm xe công nông tham gia giao thông trên đường quốc lộ, quy định của chủ tịch UBND tỉnh về địa bàn hoạt động của xe công nông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng CSGT phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các chủ phương tiện và người điều khiển xe công nông vi phạm các quy định pháp luật về địa bàn hoạt động cũng như các quy định pháp luật khác khi tham gia giao thông.

Trước đó, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27-11-2015 tại Km 1568+700 đường Hồ Chí Minh, trên địa bàn thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô biển kiểm soát 81M-5781 và một xe công nông. Hậu quả vụ va chạm làm năm người tử vong, bảy người khác bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng.